Obiceiuri și tradiții de Înălțarea Sfintei Cruci. Ce nu trebuie să faci, sub nicio formă, azi

În fiecare an, pe data de 14 septembrie, potrivit Calendarului Creștin Ortodox se sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci. În acest an aceasta pică într-o zi de marți. Legate de această sărbătoare există o serie de obiceiuri și tradiții. Iată ce nu trebuie să faci sub nici o formă azi, de Înălțarea Sfintei Cruci.

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci – ce să nu faci în nici un caz astăzi

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci este o sărbătoare foarte mare pentru creștinii ortodocși. Foarte mulți credincioși respectă cu sfințenie tradițiile și obiceiurile legate de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Iată care sunt lucrurile e care nu trebuie să le faci sub nici o formă astăzi, potrivit acestora.

Această sărbătoare are două evenimente majore:

Aflarea Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos și

Înălțarea Crucii în văzul tuturor, în anul 335.

Obiceiuri și tradiții de Înălțarea Sfintei Cruci

Printre cele mai răspândite obiceiuri și tradiții de Înălțarea Sfintei Cruci, se numără:

se sfințește via și butoaiele de vin de către preoți

în această zi se culeg strugurii din ultima tranșă pentru a nu avea recoltă slabă anul următor

toată lumea trebuie să bea și să se relaxeze în jurul unui foc, în seara recoltei

pentru a avea noroc se păstrează în portofel în permanență, monedele care au fost sfințite în această zi

pentru a vindeca trupul și sufletul este recomandat ca în această zi să se țină post negru.

De Înălțarea Sfintei Cruci nu este bine să mănânci sub nici o formă: usturoi, nuci, prune sau pește.

Rugăciunea Sfintei Cruci