Obiceiuri de Sfântul Vasile. Ce trebuie să facă români azi, pentru a avea noroc tot anul

Care sunt obiceiurile respectate de majoritatea românilor în ziua de după Anul Nou? Prăznuirea Sfântului Vasile e un prilej de bucurie în casele multora. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc?

Obiceiuri de Sfântul Vasile. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc?

Românii adoră să respecte obiceiurile, mai cu seamă în zile de sărbătoare. Anul începe cu Sfântul Vasile cel Mare, unul din cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe și unul din cei mai mari teologi creștini. Sfântul mai este considerat și păzitor de duhuri rele. În ziua aceasta, tradiția spune că este bine să verși vin pe masă, să spargi un pahar alb și să răstorni cutia de chibrituri sau să dai de pomană unui om care are nevoie pentru a avea noroc în tot anul ce urmează.

În popor se mai spune că ai noroc dacă prima persoană care intră în casă în prima zi din an este bărbat. Mai mult decât atât, dacâ în ziua de Sfântul Vasile te ștergi cu un prosop în care pui un ban de aur sau de argint după ce te speli pe față vei avea noroc. Se mai spune că în ziua de Anul Nou orice familie trebuie să fiarbă un cap de porc pentru un an nou norocos.

Ce înseamnă acest nume?

Numele Vasile provine din grecescul „basileios”, care înseamnă rege sau împărat, basileu. Mai bine de 530.000 de români îl poartă și sărbătoresc an de an alături de obiceiurile scrise mai sus. Conform datelor Direcția de evidența persoanei, este vorba despre 452.144 de bărbaţi şi 80.619 femei. Cel mai des întâlnire prenume în rândul bărbaților este Vasile – purtat de 431.390 de persoane.

Se mai regăsesc următoarele prenume derivate: Sica/Sică – 382 de persoane, Sile – 439, Silica/Silică – 227, Vasi – 120, Vasilica/Vasilică – 20.407. La femei, cel mai des întâlnit este prenumele Vasilica – 77.469. Mai sunt regăsite derivatele numelui: Sica – 862 de persoane, Silica – 519, Vasi – 24, Vasila – 370, Vasilca – 1.375, arată digi24.ro.

Credințele sale

Sfântul Vasile nu a disprețuit familia și căsătoria: „Dumnezeu, Care poarta grija de mantuirea noastra, a impartit viata oamenilor in doua feluri de vietuire, adica in viata de casatorie si in cea de feciorie, asa incat cel care nu poate sa duca lupta fecioriei sa-si ia femeie (sotie) legiuita, cunoscand ca i se va cere fagaduinta de infranare, sfintenie si asemanare cu sfintii care au avut sotie si au crescut fii”.