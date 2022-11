Obiceiul zilnic care îți scurtează viața. Este timpul să renunți la el

În ultimele decenii, stilul de viață al oamenilor a trecut printr-o serie de transformări. Cercetătorii au realizat numeroase studii, dorind să descopere care sunt efectele pe care organismul uman le resimte ca urmare a acestor noi obiceiuri: de la somn, alimentație, activitate profesională până la modul în care ne petrecem timpul liber. Astfel s-a descoperit care este obiceiul zilnic care ne scurtează viața.

Care este obieciul zilnic care îți scurtează viața

Pentru foarte mulți, viața post-pandemie de Covid-19 înseamnă trezitul de dimineață, lucratul de acasă, mâncatul pe fugă și apoi relaxarea de câteva ore pe canapea, cu televizorul deschis.

Un raport realizat pe participanți din 21 de țări ale lumii, ce a fost publicat recent de „JAMA Cardiology”, are concluzii îngrijorătoare, dezvăluind care sunt efectele asupra sănătății organismului uman ale acestui nou stil de viață caracterizat prin sedentarism.

Nu este primul studiu din ultimele decenii ce se concentreaază pe efectele negative ale lipsei de activitate fizică. Potrivit acestora, orele petrecute zilnic pe scaun în fața unui laptop, fără pauze, poate accelera procesul de îmbătrânire în diferite moduri.

În urma studiului publicat de JAMA Cardiology, s-a constatat că persoanele care petrec între șase și opt ore pe zi pe scaun, fără să se ridice, au prezentat un risc mai mare de dezvoltare a afecțiunilor cardiace în comparație cu cele care stau aşezate mai puțin de patru ore pe zi.

Ce efecte negative apar

Așa cum am mai spus, nu este primul studiu ce are concluzii asemănătoare. Un raport publicat în „The American Journal of Preventive Medicine” a demonstrat că perioadele mai lungi de stat la birou zilnic au fost asociate cu un risc crescut de diabet şi boli cardiovasculare.

Până și specialiștii de la celebra Clinică Mayo – una dintre cele mai performante unități medicale din SUA – au transmis un semnal de alarmă, susținând că petrecerea unei perioade lungi de timp pe scaun, fără a face mișcare, creşte riscul de hipertensiune arterială, obezitate, hiperglicemie şi favorizează acumularea de grăsime viscerală – acel strat de grăsime ce se formează în jurul organelor abdominale.

S-a arătat că pesoanele care lucrează la birou opt ore pe zi, fără să se ridice de pe scaun, prezintă riscuri de îmbolnăvire la fel de mari ca fumătorii și persoanele supraponderale.

Specialiștii ne recomandă să facem pauze cât mai dese, de câteva minute, și să nu lăsam nicio zi să treacă fără să facem măcar o plimbare afară.

