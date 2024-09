Obiceiul de la care Ion Țiriac nu se abate de 40 de ani. Îl respectă cu sfințenie, așa se menține în mare formă

Miliardarul român Ion Țiriac a împărtășit secretul său pentru o viață lungă, menționând că de patru decenii evită un obicei esențial. La începutul lunii mai, când a împlinit 85 de ani, el a subliniat că respectă cu strictețe să nu mănânce timp de patru până la șase ore în fiecare zi.

Ion Țiriac, omul de afaceri, a intrat în al 86-lea an al vieții sale. Deși are o viață plină de agitație din cauza afacerilor și a altor responsabilități, reușește să rămână în formă, chiar dacă nu mai practică sport.

„Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate. Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis «jur să nu mai ating o rachetă de tenis», «jur să nu mai alerg». Pentru că am alergat de trei ori mai mult decât Năstase, de șapte ori mai mult decât alții și am zis mi-ajunge, am făcut o greșeală”, a spus Ţiriac.

Referitor la dietă, fostul tenismen de renume regretă că nu poate savura preparatele specifice din Ardeal. Această informație a fost împărtășită de Mariana Stanciu, verișoara miliardarului român.

Ion Țiriac, cu o avere estimată la 2,1 miliarde de euro, este cel mai bogat român. Pasiunile sale pentru mașini și avioane sunt bine cunoscute, el având obiceiul de a-și expune „bijuteriile” de fiecare dată când are ocazia. Una dintre cele mai recente achiziții este o aeronavă pe care a cumpărat-o cu 60.000.000 de euro, dar pentru a o pilota, trebuie să finalizeze mai multe teste.

„Mi-am luat medicalul acum trei săptămâni, iar acum zece zile am stat în cușcă cinci ore, în simulator la Dubai, că nu mai fusesem de mult în simulator.În fiecare an trebuie să fac aceste teste, pentru că altfel nu am voie să pilotez, iar medicalul trebuie să-l fac la șase luni. Cât timp am medicalul, nu am niciun fel de problemă. Am și copilot, normal. Avioanele pe care le pilotez eu, nu sunt single pilot. Eu am acum un avion care mă duce la Beijing. De aici la Hong Kong. 14 ore! Am un avion, care e aproape nou, am schimbat cu altul, care ăsta zboară cu 1000 de mile mai mult. Un avion din ăsta nou costă vreo 60 de milioane de euro.Acesta este un avion relativ nou. După 15 ani îl desface complet și îl pune înapoi, ca să vadă dacă are ceva. Avionul iese nou, zero kilometri. Dacă vrei să-l vinzi, nu mai iei 20 de milioane pe el”, a spus Ion Țiriac în urmă cu puțin timp.