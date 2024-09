Câte soții a avut Ion Țiriac? Milionarul este tare mândru de prima nevastă. Erika Braedt este profesoară de sport la 80 de ani

Ion Țiriac, cel mai bogat român, a fost căsătorit o singură dată. Prima și singura lui soție, Erika Braedt, i-a rămas o prietenă apropiată chiar și după divorțul lor din tinerețe. Femeia are în prezent 80 de ani și este profesoară de sport în Germania.

Miliardarul român a fost căsătorit doar o dată, cu Erika Braedt, o fostă handbalistă de top la Știința București. Cei doi s-au cunoscut în timpul facultății, iar povestea lor de dragoste a culminat cu o căsătorie rapidă în 1963.

”Eu m-am însurat la 20 de ani și am divorțat la 22 de ani, am învățat lecția și am terminat. O singură dată”, a povestit Țiriac într-un interviu la ”Prietenii lui Ovidiu”.