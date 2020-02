Oana Zăvoranu și Mircea Badea, relație amoroasă secretă. ”Veneai noaptea deghizat!”

În urmă cu ceva ani, între Oana Zăvoranu și Mircea Badea ar fi existat o poveste de dragoste ceva mai complicată. Se întâmpla în urmă cu aproximatic 20 de ani, însă de-a lungul timpului cei doi au dat răspunsuri diferite privind relația lor, negând că ar fi fost iubiți, dar ulterior dând mai multe indicii că ar fi existat o relație amoroasă între ei.

Oana Zăvoranu și Mircea Badea, relație amoroasă secretă

Pe vremea când Oana Zăvoranu nu era cu Pepe, iar Mircea Badea nu era cu carmen Brumă, cei doi ar fi fost ”prieteni buni”. Chiar dacă nu s-au numit niciodată un cuplu, o legătură între cei doi nu a fost negată categoric.

„De mulţi ani se întâmplă ca atunci când cineva vrea să apară în presă să spună că a fost cu Mircea Badea. Am evitat să comentez aceste subiecte, pentru că am oroare de scandaluri, însă când lucrurile iau amploare, nu pot să tac. Aşa că le spun duduilor şi iubiţilor lor că aceste declaraţii vor avea urmări şi repercusiuni”, a afirmat Mircea Badea, în urmă cu câțiva ani.

Oana Zăvoranu a recunoscut relația

Cu toate acestea, Oana Zăvoranu a dat mai multe detalii intime despre relația celor doi, pe care a și confirmat-o.

”Noi am fost împreună acum șapte-opt ani, chiar înainte de a fi cu Pepe. Ai uitat când veneai noaptea la mine acasă, în Dorobanți, deghizat? Cu o glugă în cap că să nu te vadă nimeni, că aveai tu impresia că ești urmărit de cetățeni? Era speriat de bombe și mai stătea și vreo jumătate de ora vizavi și apoi intra prin spate. Se crede buricul pământului, asta e o boală. Păi spune că eu am vrut publicitate pe spatele lui… eu i-am făcut onoarea să mă cuplez cu el. Când am găsit altul, l-am lăsat. El era cu topmodela’ și se vedea cu mine. Dacă era fin, trecea peste subiect elegant, așa cum am făcut și eu. Dar tu vii să mă faci duduie, negi și mă mai și ameninți?”, afirma Oana Zăvoranu.