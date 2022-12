Oana Zăvoranu, la un pas de faliment? Clinica brunetei are datorii colosale

Clinica medicală a Oanei Zăvoranu îi dă mari bătăi de cap divei. Din păcate, celebra actriță și fostă prezentatoare de TV a avut o serie de probleme cu această afacere în special în ultimii doi ani. Bruneta și soțul ei ar fi pe cale să pună punct proiectului inaugurat în anul 2017. Afacerea nu a curs așa cum și-au dorit, iar acum datoriile uriașe îi așteaptă pe amândoi. Iată despre ce este vorba!

Oana Zăvoranu s-a bucurat enorm de reușita din anul 2017. Aceasta deschidea alături de soț o clinică incredibilă cu dotări ca în afară. Din păcate, ultimii doi ani au făcut-o să își ia gândul de la proiectul care i-a adus nenumărate probleme. Mai exact, a fost cerut în instanță falimentul clinicii pentru o datorie de aproximativ 700.000 de lei.

Cu toate astea, suma pe care o datorează actrița ar fi mult mai mare, conform cancan.ro. Bruneta și soțul său puneau pe picioare în anul 2017 centrul de sănătate One Life SRL și anunțau servicii aliniate la standardele europene cu aparatură performantă și personal medicale pregătit la cel mai înalt nivel.

Din păcate, lucrurile nu au mers așa cum și-au dorit. Primul an s-a încheiat cu datorii, al doilea anunța o revenire măcar pe linia de plutire, iar următorii aveau să o convingă pe Oana că ceva trebuie schimbat. Clinica se află acum în pragul colapsului, iar datoriile neplătite au strâns nu mai puțin de 700.000 de lei. Suma în cauză trebuie virată doar către Chimet Trade SRL.

Horia Vlădescu, reprezentantul Chimet, a venit cu detalii despre scenariul după care centrul One Life a ajuns să fie amenințat cu falimentul.

,,Noi am cerut falimentul, are să ne dea aproximativ 700.000 de lei, bani datorați pentru perioada 2020-2021, în mare parte sunt din ultimul an. Eu am mai avut cu ea un proces, cu niște bani împrumutați. Procesul acela s-a câștigat acum câteva luni. Am și executat-o, i-am blocat conturile, am recuperat banii”, a spus acesta.