Oana Zăvoranu are 46 de ani, dar arată ca la 20. Actriţa din Sacrificiul a dezvăluit secretul prin care se menţine tânără

Oana Zăvoranu își menține apariția cu care și-a obișnuit publicul din România, pentru că arată de zile mari, la vârsta deloc neglijabilă de 46 de ani. Vedeta din serialul Sacrificiul se mândrește cu modul în care arată și nu s-a sfiit vreodată să recunoască faptul că depune eforturi foarte mari pentru a fi cea mai bună variantă a sa.

Oana Zăvoranu are frumoasa vârstă de 46 de ani, pe care i-a împlinit în această vară, pe data de 16 iunie, când și-a serbat aniversarea. Cea care o interpretează pe Diva, în serialul Sarcificiul, difuzat pe Antena 1, e o împătimită a rețelelor sociale. Își ține aproape zilnic la curent fanii de pe Facebook și Instagram cu fotografii noi sau cu filmulețe, în care e surprinsă în anumite ipostaze.

De curând a dezvăluit și la ce trucuri apelează pentru a se menține mereu tânără și cei care îi urmăresc activitatea din mediul online știu că vedeta este și o mare iubitoare a saloanelor de cosmetică. De aceea, sunt slabe șanse ca Oana Zăvoranu să nu fie la curent cu noile tehnici în materie de înfrumusețare, mai ales că e foarte atentă la modul cum arată. Specialistele la care bruneta apelează îi aplică diverse proceduri și de aceea, pielea vedetei se menține mereu tânără.

Unii ar putea să o considere de chiar excentrică pe vedeta din serialul Sacrificiul, pentru că astfel de tratamente și ședințe de masaj nu sunt tocmai ieftine și cheltuie mulți bani ca să arate veșnic în formă maximă.

„Mai remodelăm pe la gleznuțe, pe la posterior. (…) Urmăritoarele mele mă întreabă frecvent, poate chiar zilnic ce faci de arăți atât de bine, la față, la corp. (…) Am 100 de poșete, da, dar spun în premieră că am și poșete care costă câteva sute de euro. Am fost contactată să scriu și câteva volume autobiografice”, a povestit Oana Zăvoranu pentru Xtra Night Show, o altă emisiune de pe Antena 1.