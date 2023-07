Oana Zăvoranu, anunţ neaşteptat la 12 ani de la divorţul de Pepe. A vrut să se ştie de la ea: „Am fost răstignită”

După 12 ani de la divorțul de Pepe, Oana Zăvăranu a venit cu noi declarații neașteptate. Chiar dacă a trecut mult timp de atunci, oamenii continuă să îi pună vedetei mai multe întrebări vis-a-vis de relația dintre cei doi. Diva a lămurit odată pentru totdeauna subiectul fostei sale căsnicii. Ce a spus vedeta?

În încercarea de a lămuri lucrurile și de a nu lăsa loc de interpretare, Oana Zăvoranu a făcut noi declarații vis-a-vis de relația ei cu Pepe. În timpul unui live pe Tik Tok, vedeta a declarat că s-a săturat să primească întrebări despre fosta ei relație. Diva a catalogat subiectul ca fiind unul închis.

Oana Zăvoranu susține că sentimentele puternice i-au deterinat pe cei doi să facă pasul cel mare și să se căsătorească. Însă, cu timpul sentimentele s-au stins, iar celebru cuplu a fost nevoit să pună capăt relației. Având în vedere faptul că relația a ajuns la final, artista nu poate înțelege de ce lumea continuă să îi pună întrebări.

„L-am iubit foarte mult, atât cât l-am iubit, eu n-am să fiu nesimțită ca el să spun că a fost cea mai mare greșeală a vieții mele. El poate să spună, pentru că el, săracul, nu este fericit.

A fost frumos cât a fost, dar s-a terminat, și din momentul în care s-a terminat și știți că s-a terminat pentru că nu l-am mai iubit, este mai mult decât aberant, stresant și inoportun să mă mai întrebați dacă îl iubesc pe Pepe.(…) Nu îl mai iubesc pe Pepe, nu mi-este dor de el, nu mă interesează ce face, îi doresc fericire, tot binele din lume. Am reușit să vă elucidez acest aspect care vă întunecă și nu vă lăsa să dormiți?(…)

Eu am spus ce am avut de spus, vă blochez, pentru că mi se pare aberant. Omul are o familie, să-i trăiască, un copil sau mai mulți copii, e caz închis. Putem în această seară să închidem pentru totdeauna acest subiect?”, a declarat Oana Zăvoranu, în timpul unui live pe rețelele de socializare.