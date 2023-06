Datoria pentru care Oana Zăvoranu a fost târâtă în instanță. Suma pe care ar fi primit-o drept „împrumut” EXCLUSIV

Bogdan Ioan Furtună, fostul administrator al clinicii medicale înființate cu ceva ani în urmă de către vedeta de televiziune Oana Zăvoranu, a ales să facă lumină în controversa pe care o are cu fosta sa patroană și care a dus în lunile din urmă ca cei doi să-și caute dreptate în sălile de tribunal.

Medicul care asigură în prezent interimatul Spitalului Colțea din Capitală spune că cele două părți au încercat, fără succes, și alte modalități de rezolvare amiabilă a diferendului dintre ei.

„Au existat tentative și încercări de mediere, dar nu am avut cu cine. Mediere în sensul de a ne înțelege omenește și de a vedea ce a pățit fiecare și cum s-a ajuns în situația asta. Dar eu nu am mai ținut legătura cu ea din 2018. Eu am plecat ca director medical la Spitalul Colentina, iar când am plecat, acum cinci ani, am făcut-o în relații cordiale. Povestea asta a intervenit la un an și jumătate sau doi ani după plecarea mea. Atunci și-a dat seama că ar fi bine să facă un circ!”, a declarat Bogdan Furtună pentru PLAYTECH ȘTIRI.