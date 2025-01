Oana Zăvoranu a rămas fără niciun ban. Cum a reușit actrița să-și piardă toată averea: ”M-au trădat!”

Oana Zăvoranu a rămas fără niciun ban! Îndrăgita actriță a participat recent la un podcast, unde a vorbit despre situația ei financiară destul de dificilă. Vedeta a spus și cum a ajuns la sapă de lemn!

Oana Zăvoranu este un personaj foarte cunoscut în România. Se învârte în cercurile înalte ale Capitalei de când este, fiind o fată de bani gata. Ei bine, se pare că problemele au ajuns-o din urmă pe focoasa brunetă, iar de vină, spune ea, sunt prietenii care pur și simplu au trădat-o.

Invitată în podcastul lui Bursucu, Oana Zăvoranu a vorbit despre momentele dureroase din viața ei și a povestit și episodul cu vrăjitoarele, în urma căruia a rămas fără o sumă importantă de bani. Vedeta a spus și ce a împins-o să apeleze la serviciile vrăjitoarelor.

400 de mii de euro pentru a scăpa de vrăji

Vă reamintim că Oana Zăvoranu a pierdut nu mai puțin de 400 de mii de euro, în încercarea de a scăpa de așa-zisele farmece pe care chiar mama ei i le-ar fi făcut.

„Eu nu am ajuns la aceste individe din răneală de dragoste de soț, iubit și așa mai departe. Acolo lucrurile erau terminate cu cruce. Nu m-am dus să aduc pe nimeni înapoi. Acolo am ajuns pentru că duceam un război extrem de dureros cu mama. Acest individ a fost, da, cel care a declanșat ajungerea mea la aceste individe. Îți spun și momentul care a declanșat această destabilizare a mea”, a povestit Oana Zăvoranu, în podcastul lui Bursucu.

Mai exact, momentul declanșator a fost o emisiune de la Pro TV, unde Oana Zăvoranu și-a văzut propria mamă dansând cu ”dușmanul” Pepe. Mai mult, Mărioara Zăvoranu i-ar fi spus lui Pepe la vremea respectivă că regretă că nu va mai fi ginerele ei, considerându-l „un băiat bun”. „Când am văzut-o pe mama mea cu cel mai mare dușman al ei și al meu în brațe, dansând la Măruță, am înnebunit”, a explicat Oana.

În 2010, Oana Zăvoranu a fost abordată de două vrăjitoare, Melissa și Vanessa, care au convins-o că mama ei, Mărioara, i-a făcut farmece. Vedeta a pierdut 400.000 de euro, bani ce ar fi inclus două case, o mașină și aur. Vedeta le-a dat în judecată pentru înșelăciune, iar acestea au fost condamnate în 2016 la câte trei ani de închisoare cu suspendare.

Vremea a trecut, iar Oana Zăvoranu a făcut investiții proaste, atât în afaceri, cât și în persoane. Acum, bruneta spune că nu mai are niciun ban din moștenirea de două milioane de euro primită de la mama ei și dă vina pe prietenii care au trădat-o.

„Da, a fost o moștenire de două milioane de euro. Din care succesiunea a fost de 55-60 de mii de euro. Nu mai am bani, toate conturile mele sunt poprite. Oana Zăvoranu nu are cum să aibă bani în cont. Oana are poprire și pe viața ei. Dacă ar putea să-mi pună poprire pe aerul pe care îl respir. Dacă ar putea, mi-ar pune poprire. Oamenii, atenție, cărora le-am făcut numai bine m-au trădat”, a mai spus Oana Zăvoranu la podcastul lui Bursucu.