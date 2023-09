Ce nu avea voie să facă Oana Zăvoranu când era căsătorită cu Pepe. I-a interzis total

Apar noi detalii legate de relația dintre Pepe și Oana Zăvoranu. După câțiva ani de la divorț, bruneta a dezvăluit mai multe lucruri pe care nu avea voie să le facă când era căsătorită cu artistul. Ce lucruri i-a interizis celebrul cântăreț?

În timpul relației cu Pepe, Oana Zăvoranu mărturisește că nu avea voie să facă anumite lucruri. În acea perioadă, vedeta juca în numeroase telenovele românești. Munca de actor presupunea uneori și implicarea în acte intime cu anumiți actori, lucru care-l deranja pe artist.

Potrivit acesteia, nu puține au fost situațiile în care artistul a pus-o în situații stânjenitoare față de producători. La un moment dat, Pepe ar fi constrâns-o să aleagă între el și carieră.

M-a pus să aleg între el și carieră și l-am ales pe el, constrânsă de el. Nu a fost bine. Eu am pierdut niște trenuri importante. Eu nu i-am zis lui să renunțe la cântat”, a spus Oana Zăvoranu, în spațiul public, acum ceva timp.

Acesta nu a fost singurul lucru dezvăluit de Oana Zăvoranu. Bruneta mărturisește că artistul o înșela cu diferite femei. Cântărețul obișnuia să facă acest lucru chiar în timpul căsniciei cu vedeta. Mai mult, cântărețul ar avea și un copil cu o damă de companie.

„Pepe a făcut orgii sexuale. Am filmări cu el şi le pot arăta oricând. El mă înşela cu diverse femei. Are şi un copil cu una Suzi, damă de companie din Constanţa. Asta se întâmpla pe vremea în care eram căsătoriţi. În timpul căsniciei cu el, am fost sunată de o tipă, care mi-a confirmat relaţia şi care, pentru o anumită sumă de bani, dezvăluie tot.

Nu am vrut să cred spusele ei, nu era îndeajuns de credibilă, încât să mă întâlnesc cu ea. Presa scria despre faptul că el mă înşela, dar acasă eram atât de proastă încât el mă hipnotiza şi mă făcea să nu cred nimic. Am pierdut şi bani mulţi că nu am vrut să îi fac rău imediat după divorţ”, a declarat Oana Zăvoranu.