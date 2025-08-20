Oana Sîrbu, de nerecunoscut la cea mai recentă apariţie. Fanii au acuzat-o că şi-a modificat chipul prea tare. Foto

Recent, o fotografie în care Oana Sîrbu apare alături de Marina Almășan a stârnit reacții puternice în mediul online. În timp ce mulți dintre urmăritori au lăudat look-ul impecabil al artistei, o parte dintre fani au reacționat critic, acuzând-o că și-ar fi modificat prea mult chipul cu ajutorul filtrelor.

Imaginea care a stârnit controverse

Marina Almășan și Oana Sîrbu s-au întâlnit la o cafenea din zona Dorobanți și au imortalizat momentul. Imaginea publicată pe rețelele de socializare a fost apreciată de cei mai mulți, însă au fost și câteva voci critice. Un comentariu direct spunea: „Ce bine era dacă nu vă puneați filtre și dvs și Oanei să vă putem vedea și noi în toată splendoarea vârstei și să ne bucurăm real.”

Aceste reacții arată încă o dată cât de sensibil e subiectul imaginii publice a vedetelor — mulți aplaudă transformările, alții își doresc o abordare mai autentică și mai apropiată de realitate.

Cu toate acestea, fanii celor două vedete le-au copleșit cu aprecieri și complimente.

Oana Sîrbu, o prezență discretă în spațiul public

Oana Sîrbu s-a născut pe 13 mai 1968, la București, având în prezent 57 de ani. Este fiica actorului Romulus Sârbu, parte a celebrului cuplu comic-fantezist Anton și Romică, de la teatrul „Constantin Tănase”. A fost căsătorită, între 1989–1993, cu Virgil Popescu, de profesie compozitor. În 2009, a adoptat un băiat pe nume Alexandru, alături de fostul său partener, jurnalistul Robert Turcescu.

Carieră în film, muzică, teatru și televiziune

Oana și-a început cariera în anii ’80 și a devenit cunoscută pentru rolul Danei din filmul „Liceenii” (1986) — un personaj atât de popular, încât tunsoarea ei a fost imitată de multe tinere. A jucat în continuări precum „Extemporal la dirigenție” (1987–1988), „Liceenii Rock’n’Roll” (1992) și „Liceenii în alertă” (1993). Alte titluri includ „Vulcanul stins” (1987) și serialul „Secretul Mariei” (2006).

În paralel cu cariera cinematografică, Oana Sîrbu a lansat mai multe albume de muzică, precum „Lumea basmelor”, „Sărbători acasă” și „Te așteptăm să vii, Moș Crăciun!” (2006). A susținut turnee în SUA, Germania și Israel și a fost implicată și în televiziune și teatru — a realizat o emisiune de peste trei ore la postul TVRM și joacă pe scena Teatrului „Constantin Tănase”.

Un moment dificil din viața sa a fost un accident grav de mașină în 1997, care a necesitat operații și doi ani de recuperare. Cu toate acestea, Oana Sîrbu și-a continuat cariera cu multă determinare. În ceea ce privește viața personală, s-a despărțit de Robert Turcescu în urmă cu câțiva ani, continuând să fie mamă cu normă întreagă pentru băiatul lor.