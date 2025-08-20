Ultima oră
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
20 aug. 2025 | 08:35
de Daoud Andra

Oana Sîrbu, de nerecunoscut la cea mai recentă apariţie. Fanii au acuzat-o că şi-a modificat chipul prea tare. Foto

Monden
Oana Sîrbu, de nerecunoscut la cea mai recentă apariţie. Fanii au acuzat-o că şi-a modificat chipul prea tare. Foto
15imagini
FOTO: Facebook/Oana Sîrbu

Recent, o fotografie în care Oana Sîrbu apare alături de Marina Almășan a stârnit reacții puternice în mediul online. În timp ce mulți dintre urmăritori au lăudat look-ul impecabil al artistei, o parte dintre fani au reacționat critic, acuzând-o că și-ar fi modificat prea mult chipul cu ajutorul filtrelor.

Imaginea care a stârnit controverse

Marina Almășan și Oana Sîrbu s-au întâlnit la o cafenea din zona Dorobanți și au imortalizat momentul. Imaginea publicată pe rețelele de socializare a fost apreciată de cei mai mulți, însă au fost și câteva voci critice. Un comentariu direct spunea: „Ce bine era dacă nu vă puneați filtre și dvs și Oanei să vă putem vedea și noi în toată splendoarea vârstei și să ne bucurăm real.”

Aceste reacții arată încă o dată cât de sensibil e subiectul imaginii publice a vedetelor — mulți aplaudă transformările, alții își doresc o abordare mai autentică și mai apropiată de realitate.

Cu toate acestea, fanii celor două vedete le-au copleșit cu aprecieri și complimente.

Fotografia publicată de Marina Almășan (FOTO: Facebook)

Oana Sîrbu, o prezență discretă în spațiul public

Oana Sîrbu s-a născut pe 13 mai 1968, la București, având în prezent 57 de ani. Este fiica actorului Romulus Sârbu, parte a celebrului cuplu comic-fantezist Anton și Romică, de la teatrul „Constantin Tănase”. A fost căsătorită, între 1989–1993, cu Virgil Popescu, de profesie compozitor. În 2009, a adoptat un băiat pe nume Alexandru, alături de fostul său partener, jurnalistul Robert Turcescu.

Carieră în film, muzică, teatru și televiziune

Oana și-a început cariera în anii ’80 și a devenit cunoscută pentru rolul Danei din filmul „Liceenii” (1986) — un personaj atât de popular, încât tunsoarea ei a fost imitată de multe tinere. A jucat în continuări precum „Extemporal la dirigenție” (1987–1988), „Liceenii Rock’n’Roll” (1992) și „Liceenii în alertă” (1993). Alte titluri includ „Vulcanul stins” (1987) și serialul „Secretul Mariei” (2006).

În paralel cu cariera cinematografică, Oana Sîrbu a lansat mai multe albume de muzică, precum „Lumea basmelor”, „Sărbători acasă” și „Te așteptăm să vii, Moș Crăciun!” (2006). A susținut turnee în SUA, Germania și Israel și a fost implicată și în televiziune și teatru — a realizat o emisiune de peste trei ore la postul TVRM și joacă pe scena Teatrului „Constantin Tănase”.

Un moment dificil din viața sa a fost un accident grav de mașină în 1997, care a necesitat operații și doi ani de recuperare. Cu toate acestea, Oana Sîrbu și-a continuat cariera cu multă determinare. În ceea ce privește viața personală, s-a despărțit de Robert Turcescu în urmă cu câțiva ani, continuând să fie mamă cu normă întreagă pentru băiatul lor.

Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Zacusca rapidă a lui Chef Florin Dumitrescu a devenit virală. Are ingrediente clasice, se face repede, dar gustul este unic
Zacusca rapidă a lui Chef Florin Dumitrescu a devenit virală. Are ingrediente clasice, se face repede, dar gustul este unic
Sfaturi Culinare
acum 15 ore
Horoscopul zilei de miercuri, 20 august 2025. Astrologii anunţă multe oportunităţi, reuşite, dar şi transformări
Horoscopul zilei de miercuri, 20 august 2025. Astrologii anunţă multe oportunităţi, reuşite, dar şi transformări
Horoscop
acum 16 ore
În ce superstiții mai cred, încă, tinerii din România și ce ascund, de fapt. Sociolog: „Când nu găsim o explicație, o fabricăm”. EXCLUSIV
În ce superstiții mai cred, încă, tinerii din România și ce ascund, de fapt. Sociolog: „Când nu găsim o explicație, o fabricăm”. EXCLUSIV
Social
acum 17 ore
Theo Rose, declaraţie de dragoste pentru un fan care voia să urce pe scenă. „Eşti frumos, să te faci fotomodel”. Cum a reacţionat publicul
Theo Rose, declaraţie de dragoste pentru un fan care voia să urce pe scenă. „Eşti frumos, să te faci fotomodel”. Cum a reacţionat publicul
Monden
acum 18 ore
Parteneri
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Click.ro
Guvernul interzice cumulul pensiei cu salariul. Dispar transferurile și detașările DOCUMENT
Mediaflux
Ultima oră / Ilie Bolojan a luat o decizie fără precedent, în urmă cu puțin timp! Toți românii trebuie să știe ce urmează! Schimbările pe care nimeni nu le anticipa
Unica.ro