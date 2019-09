Oana Sârbu, schimbare de look la 51 de ani. Cum arată acum partenera lui Ștefan Bănică Jr din Liceenii

”Ani de liceu”, melodia care face parte din coloana sonoră a filmului ”Liceenii”(1986), îi are ca puncte centrale pe Oana Sârbu și Ștefan Bănică Jr. Deși vremea a trecut peste film, cei doi protagoniști pare că au rămas în acea perioadă.

Oana Sârbu, actriță și cântăreață de muzică ușoară, a ajuns la vârsta de 51 de ani arătând aproximativ la fel precum în ”Liceenii”. În cea mai recentă poză făcută publică de vedetă pe contul său de Instagram, se poate observa că timpul a trecut, desigur, adunându-se în câteva riduri, realizate în urma multor zâmbete. Cu toate acestea, vedeta reușește să nu își arate vârsta, adoptând ținute tinerești, dar nu extravagante, îmbrăcându-se colorat și aranjându-se cât mai natural.

Există o generație pentru care seria ”Liceenii” ocupă primul loc în clasamentul afectiv personal. Timpul a trecut, dar acesta nu a suferit modificări. Mai mult, filmul își adună noi admiratori, poate tocmai din acest motiv Oana Sârbu este văzută încă de mulți drept o copilă. Pentru acest lucru este ajutată și de siluetă, care a rămas neschimbată din 1986.

„Sunt 32 de ani de când vorbesc, în fiecare an, de cel puțin patru-cinci ori despre acest film, care își câștigă noi și noi admiratori. Se pare că nimeni nu l-a uitat, iar cei care au devenit maturi între timp și-au încurajat copiii să-l vadă, așa că am avut bucuria să văd cum o poveste de demult rămâne până azi foarte actuală. Povestea asta, spusă de atâtea ori, mai are resurse să fascineze încă o dată, și încă o dată.