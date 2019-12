În ce relație au ajuns Oana Roman și Marius Elisei, după ce recent au declarat că s-au despărțit. Imaginea care i-a dat de gol

Despărțirea anului în showbiz-ul românesc a fost, fără doar și poate, cea dintre Oana Roman și Marius Elisei, pe final de an. În urmă cu relativ două săptămâni, fiica lui Petre Roman anunța pe Facebook că ea și soțul au decis s-o pornească pe drumuri separate. Ce se întâmplă acum între ei.

În ce relație au ajuns acum Oana Roman și Marius Elisei

Oana Roman a declarat, în urmă cu două săptămâni, că dorește să se despartă de soțul ei, Marius Elisei. Postarea i-a luat însurprindere pe mulți. Cei doi ar fi trecut prin momente grele în cei șapte ani de relație, fapt care i-a adus în pragul despărțirii.

”Am ezitat de zeci de ori să fac aceasta postare! Am scris-o și am șters-o apoi! Din păcate o fac până la urmă! Sunt un om asumat, sincer și transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfectă așa cum se face pe rețelele sociale. Am o datorie față de publicul meu pe care nu l-am mințit niciodată. Prefer să aflați de la mine decât din zvonuri sau speculații. În aproape 7 ani de relație, am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile! Aceste încercări și-au pus amprenta asupra noastră și deși am încercat și luptat pentru familia mea, am ajuns în punctul în care între noi lucrurile nu mai funcționează ca și cuplu. Am decis de comun acord să ne separăm! Nu știu dacă pentru totdeauna, asta doar timpul va decide”, așa suna mesajul postat pe Facebook de vedetă în momentul marii schimbări.

Sărbători petrecute împreună

Între timp însă, apele par să se fi mai liniștit între ei, ajungând la concluzia că, pentru binele fiicei, cel mai potrivit ar fi să petreacă sărbătorile de iarnă împreună. Astfel că, din postare, Oana Roman lasă să se înțeleagă că ea și Marius Elisei au fost împreună de Crăciun.

„Cel mai important este să termin proiectele pe anul ăsta, să mă ocup de Iza şi să urmeze vacanţa pe care o aştept de mulţi ani, pentru că, anul ăsta, am zis că de la Crăciun, până după Revelion, nu mai fac nimic. Ne-am petrecut toţi timp împreună, pentru că aşa e bine şi frumos, şi normal, şi o să ne petrecem şi Crăciunul împreună, şi Revelionul. Eu am organizat să o duc la munte, pentru că, recunosc, eu, în primul rând, aveam nevoie de linşte şi de odihnă”, a declarat Oana Roman, recent, într-o emisiune TV.

Mai mult decât atât, de Crăciun, mezina fostului Prim Ministru Petre Roman, stă acasă, în noua casă. ”Este primul Crăciun în casă nouă, am vizite de făcut, nenumărate… Plec la munte de Revelion, mă întorc în Bucureşti pentru că merg cu nişte prieteni într-o locaţie de care eu mă ocup, printre altele, şi după, până spre sfântul Ion, poate mai reuşesc să mai trag o fugă undeva, vreo 2-4 zile”, mai precizează Oana Roman.