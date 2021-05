Oana Roman, transformare radicală. Cât de mult și-a schimbat look-ul, e aproape de nerecunoscut

Oana Roman și-a uimit fanii! Aceasta a hotărât că e vremea schimbărilor, așa că nu a stat pe gânduri și a făcut o alegere care o face de nerecunoscut. Cum arată acum fosta prezentatoare de televiziune? Mulți au complimentat-o.

Oana Roman e pusă pe schimbări în ultima vreme. După ce s-a hotărât să slăbească, vedeta de televiziune s-a hotărât să încerce diverse lucruri noi. Iată că nu a durat foarte mult timp până când ea a dat de fel și fel de peruci.

Aceasta a susținut că asta e o modalitate foarte ușoară pentru bărbați și femei care vor să-și schimbe look-ul, iar părul lor natural să nu aibă de suferit. De asemenea, e o variantă extraordinară și pentru cei care se tem să încerce coafuri diverse la salonul de îmfrumusețare, așa că în loc să acționeze tranșant să își aplice o perucă ce le va spune dacă îi avantajează sau nu.

Cunoscuta fostă moderatoare a ales pentru o seară specială alături de fostul soț o opțiune clasică – păr lung și brunet. Majoritatea internauților au complimentat-o pe fiica lui Petre Roman și i-au mărturisit că îi stă nemaipomenit cu acest nou look.

Mulți au fost, însă, atrași de faptul că aceasta s-a revăzut la o întâlnire de seară cu tatăl copilului ei. Desigur că un număr mare de fani se gândesc la împăcarea lor, deși ambii au susținut public faptul că nu se mai pune vorba despre așa ceva:

“Da, e galant, e romantic. Mă curtează. Îmi cumpără flori. Mi se pare că se poartă fix ca acum 8 ani când ne-am cunoscut. (…). Pe 15 iunie, am fi împlinit 7 ani de la căsătoria la biserică”, a declarat Oana Roman.

“A fost foarte frumos. Am prins vreme foarte frumoasă. Am stat într-un hotel în care eu chiar îmi doream să merg. Nu știu dacă Marius a știut sau a fost coincidență, dar acolo a ales el să mergem. Oricum nu mi-a spus, am aflat când am ajuns acolo. (…). Am auzit și eu că e destul de scump. Pentru Isa e foarte bine lucrul ăsta. Ea a fost foarte fericită că ne-a avut pe amândoi. Ne-am văzut un pic mai des în ultima perioadă, mai ales că lucrăm și pentru site din nou. Și azi am fost cu Isa să-i cumpărăm niște lucruri și a zis că e foarte fericită că ne vede mai des împreună. (…) Sunt încă în faza în care cumpănesc foarte bine lucrurile. (…) Nu știu ce să zic…. Deocamdată, vedem …. El pare într-o fază vizibil îmbunătățită. De o săptămână încoace pare că lucrurle s-au mai schimbat, dar eu vreau să cumpănesc foarte bine”

Petre Roman (Sursa: “Xtra Night Show”, de la Antena Stars)