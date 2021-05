Ce a spus Oana Roman după dezvăluirile lui Marius Elisei. A surprins pe toată lumea

Oana Roman și Marius Elisei nu mai formează de luni bune un cuplu, dar fanii lor încă mai speră la împăcare. Cu toate astea, niciunul din cei implicați nu doresc acest lucru, mărturisind că le este mai bine în această formulă. Cum a comentat fiica lui Petre Roman mărturiile fostului soț despre depresie?

Marius Elisei a decis să fie extrem de tranparent, așa că a oferit public detalii numeroase despre căsătoria cu Oana și lucrurile care nu mergeau între cei doi. Felul în care a abordat divorțul care părea că nu poate fi ocolit a fost lăudat de mulți dintre fani care au admirat curajul și asumarea bărbatului.

Recent, cel din urmă a dezvăluit printr-o postarea pe rețelele de socializare că se confruntă cu stări depresive și că a făcut câteva greșeli de-a lungul timpului, dar nu a pus punctul pe „i”.

Fosta sa soție a oferit primele declarații despre tot tabloul care se încheie cu starea de spirit a tatălui copilului său. Amintim că foștii parteneri au ales să divorțeze la notar în luna februarie a acestui an, încercând să-și încheie socotelile într-un mod pe cât posibil de decent tocmai ca micuța lor să nu fie afectată.

Acesta a detaliat: „Indiferent de cum mă simt și cât de depresiv sunt, soarele va străluci dimineața, iar pe timpul nopții luna va fi acolo. Vei vedea că aceste zile vor continua să treacă. Vei lăsa aceste zile să treacă și vei pierde 1 an din viață făcând ce? În regulă, mă voi descurca, am făcut câteva greșeli, viața merge înainte’

Marius a povestit într-o filmare pe Insta Story că se confruntă cu stări depresive, iar Oana a avut prima reacție în acest sens, mărturisind că nu crede acest lucru, ci că poate suferă din cauză că i-ar fi dor de trecut.

„Nu am de unde să știu exact ce stări are el. Cu toții avem la un moment dat stări mai bune, stări mai proaste. Nu știu ce să spun. El e totuși tânăr, are toată viața înainte. Nu cred că putem vorbi despre depresie. Poate are momente în care se simte singur, momente în care îi e dor de Isa sau nu-mi dau seama… sau poate de noi cumva, că trecerea a fost destul de bruscă pentru toată lumea. Și eu am momente de astea în care am așa o nostalgie sau o strângere de inimă că sunt anumite momente care nu mai sunt. Viața e și cu momente bune și cu momente proaste și cu momente în care suntem supărați, fericiți’

