Oana Roman şi Marius Elisei, imagini şoc din dormitor. Doar în filmele pentru adulţi vezi aşa ceva. Nu mai au nicio ruşine

Caruselul relației dintre Oana Roman și Marius Elisei încă nu s-a oprit. După ce au divorțat, acum se pare că cei doi se înțeleg de minune. Dovadă stau și ultimele poze publicate de Oana Roman pe rețelele de socializare. Problema însă a apărut atunci când Oana a vrut să le arate fanilor ce rochie va purta la un eveniment monden. Marius Elisei și-a făcut și el apariția, dar șocul a fost mare atunci când internauții l-au văzut.

La câteva luni de la divorț, Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat. Deși Oana declara că nu se ma gândește la o împăcare, iată că lucrurile au dovedit contrariul. Recent, pe contul ei de Instagram, fiica fostului premier Petre Roman, a vrut să împărtășească cu fanii noua sa achiziție. Oana Roman a vrut să le arate fanilor rochia cu care se va îmbrăca pentru un eveniment monden. Numai că imaginile aveau să devină incendiare, după ce și-a făcut apariția și Marius Elisei.

În filmulețul postat de Oana Roman, Marius Elisei a decis să apară în costumul lui Adam, cu alte cuvinte gol pușcă. Momentul a devenit imediat viral pe interent, la fel și comentariile. Totul s-a terminat cu bine, având în vedere că nu s-a văzut mai nimic, Oana Roman acoperind părțile intime ale partenerului cu superba rochie neagră.

Acum, după împăcare, lumea se așteaptă ca Oana Roman și Marius Elisei să se recăsătorească. Din păcate fanii or să fie dezamăpgiți să afle că nu se va întâmpla asta, sau nu foarte curând. Într-o declarație recentă, Oana a dezvăluit ce vor face cei doi în perioada următoare și dacă se vor recăsători sau nu. În aceeași intervenție Oana Roman a recunoscut că apropiații au întrebat-o de ce s-au împăcat și dacă se vor recăsători.

„Foarte multă lume, inclusiv prieteni și familie ne întreabă cum și de ce ne-am împăcat. De ce? Pentru că am luat această decizie doar noi împreună fără să simțim nevoia să o discutăm cu nimeni și nici măcar cu familia sau prietenii apropiați. Toți au aflat și au văzut din postările noastre. Este poate un gest egoist din partea noastră, dar am dorit să facem acest pas doar noi cu noi. Cumva suntem căsătoriți, în fața lui Dumnezeu noi nu am făcut slujbă de dezlegare, încă purtăm verigheta.

Nu mai suntem căsătoriți în acte. O petrecere vreau să fac, pe 24 septembrie, de ziua lui Marius. Am mai făcut o așa petrecere acum 5 ani când ne-am reînnoit jurămintele. Între timp vreau să îmi dați idei de locații. Vreau să fac o chestie în aer liber, unde să pun niște baloane, decorațiuni. Vreau ca toată lumea să fie îmbrăcată lejer. Nu vreau mulăciuni, suntem pe câmpenesco-burghez. Până atunci sper să mă pot mobiliza să organizez o petrecere frumoasă”, a spus vedeta, la Antena Stars.