Oana Roman se operează în noiembrie. Anunțul făcut de vedeta TV

Oana Roman și-a anunțat admiratorii din mediul online că o să recurgă la o operație în luna noiembrie. Vedeta a apelat la sfatul specialiștilor și a mers la câteva consultații, astfel că și-a anunțat fanii că o să ajungă pe mâna medicilor într-un timp cât se poate de scurt.

Oana Roman este extrem de activă pe rețelele de socializare, așa că le dezvăluie fanilor săi totul despre momentele bune, dar nu se ferește să ofere detalii atunci când își dorește să vorbească despre o problemă sau când trece printr-o perioadă mai dificilă.

Fiica lui Petre Roman a avut de înfruntat provocări dureroase în trecut. Vedeta a trăit o adevărat dramă în momentul în care au apărut complicații după operația de cezariană și a ajuns la spital în stare gravă pentru a beneficia de ajutorul medicilor după nașterea fiicei sale, Isabela.

De atunci, starea Oanei Roman s-a îmbunătățit. Vedeta a demonstrat că este o luptătoare și a trecut peste problemele de sănătate care i-au dat mari bătăi de cap. De curând, aceasta a slăbit și a ajuns la silueta pe care și-o dorea, însă o dorință i-a rămas neîmplinită.

Mai exact, vedeta își dorește să recurgă la operația de abdominoplastie pentru a rezolva anumite imperfecțiuni. Aceasta și-a anunțat urmăritorii că a mers la control pentru a se consulta cu medicii și a vedea când poate să recurgă la această intervenție.

Zis și făcut! Fiica lui Petre Roman își dorește să scape de imperfecțiunile căpătate în urma operației pe care a făcut-o după ce a născut, așa că o să ajungă pe masa de operație chiar în noiembrie, spre surprinderea tuturor care o apreciază.

Nu este prima oară când Oana Roman anunță că își dorește să recurgă la abdominoplastie. Vedeta a mărturisit că a rămas cu cicatrici pe abdomen, dar și pielea s-a lăsat după ce a topit kilogramele în plus, așa că este nevoită să ceară ajutorul medicilor pentru a se simți cât mai bine în pielea ei.

„De mult vreau să-mi fac o operație care nu este neaparat estetică, ci mai degrabă medicală, la mine. În urma operației pe care am avut-o după ce am născut, am niște cicatrici pe abdomen, foarte urâte… acum am și slăbit și mi s-a lăsat pielea.

Și trebuie să-mi fac o abdominoplastie, dar la mine e mai degrabă din rațiuni medicale, decât neaparat estetice, dar evident că și estetică este… o să scap de cicatricea aia foarte urâtă pe care o am.

E singura la care m-am gândit. Eu am avut destule operații și nu vreau să-mi fac operații doar de dragul de a-mi face. Abdominoplastia sunt obligată să o fac. Și în rest, există tot felul de proceduri care ajută, fără să te tai neaparat.”, a zis Oana Roman pentru Ciao.