Oana Roman, mesaj tulburător despre Mioara şi Petre Roman. Detaliul peste care nu va putea trece vedeta: „Nu se va şterge niciodată”

Oana Roman, mesaj tulburător despre Mioara şi Petre Roman. Ce a dezvăluit vedeta de televiziune, în mod public, despre relația părinților săi a ridicat multe semne de întrebare cu privire la legătura amoroasă pe care o are cu Marius Elisei. Fiica fostului șef de Guvern de la București a vorbit despre o durere pe care nimeni și nimic nu va reuși să o șteargă din sufletul ei.

Oana Roman se confruntă cu o perioadă de singurătate acută. A recunoscut-o chiar ea, în cea mai recentă intervenție în spațiul public. Vedeta de televiziune a trecut prin numeroase provocări pe plan emoțional, alături de partenerul său. Cei doi au ajuns în prag de divorț în repetate rânduri, la un moment dat Marius Elisei luând decizia de a duce procesul la capăt.

Nu cu foarte mult timp în urmă, cuplul a decis să-și mai acorde o șansă. Oana Roman și Marius Elisei au împreună o fetiță, pe nume Isabela. Nu știm dacă au încercat să construiască o relație sănătoasă de dragul fiicei lor sau nu. Cert este că, acum, fiica fostului premier Petre Roman a transmis un mesaj tulburător despre relația părinților săi.

Un detaliu ce a surprins la mesajul Oanei Roman a fost o comparație între sentimentul pe care ea, din postura de copil, l-a experimentat raportat la relația părinților săi și trăirile fiicei sale, Isabela. Mulți utilizatori online bănuiesc că legătura amoroasă a vedetei cu Marius Elisei a ajuns la o nouă răscruce.

O parte dintre internauți sunt de părere că Oana Roman a lăsat loc de interpretare privind relația cu Marius Elisei, în ultima sa intervenție publică. Din mesajul fiicei lui Petre Roman se poate trage concluzia că vedeta de televiziune se simte singură și încearcă să-i asigure copilului ei un mediu familial sănătos. Sau, cel puțin, diferit de cel în care a trăit ea.

„Pentru ea (Isabela, fiica pe care o are împreună cu Marius Elisei – n.r.), trebuie să pot orice, oricât și oricând. Am făcut eu ceva bun de am primit în dar așa un copil minunat, care îmi spune de zeci de ori pe zi: „Mami, te iubesc!”. Oricâte probleme aș avea și oricât de singură m-aș simți uneori, ea mă ajută să trec peste toate.

Sper să îi pot oferi tot ce merită și să fiu lângă ea mereu pentru ca ea să nu se simtă singură, așa cum mă simt eu uneori. Îmi lipsesc tare mult discuțiile și prezența părinților mei împreună! E o durere care nu se va șterge niciodată”, este mesajul publicat de Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.