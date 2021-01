Oana Roman, în lacrimi la TV. Nu a mai putut să ascundă suferința

În emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea” Oana Roman a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre o perioadă mai foarte grea din viața ei.

Imediat după a născut-o pe fetița ei, fiica lui Petre Roman a trecut prin momente cumplite. În cadrul emisiunii prezentate de Andreea Mantea, Oana Roman își aduce aminte de acea perioadă grea.

Cu ochii în lacrimi, vedeta povestește că a suferit atacuri de panică la trei zile după operație. Ea a fost internată în spital timp de două săptămâni și cu greu a reușit să-și revină după intervenție. Fetița Oanei are un curcubeu pe un perete din camera sa, iar acest lucru are o anume semnificație pentru vedetă.

Când era internată, Oana Roman i-a cerut asistentei să o scoată afară să ia puțin aer. Fiind o zi destul de ploioasă, în momentul când a ieșit a apărut un curcubeu superb, care a făcut-o pe vedetă să se gândească la viitor și să fie mult mai puternică.

„După operație, a trebuit să stau la reanimare multe zile. (…) După 3 zile am simțit că mă iau niște atacuri de panică groaznice, așa că am rugat o asistenta să mă ducă afară, să respir un minut aer curat și să văd cerul.

M-au pus într-un scaun cu rotile și în momentul în care au deschis ușa ca să ies, s-a oprit ploaia și primul lucru pe care l-am văzut în fața ochilor a fost un curcubeu imens, perfect. Am zis că ăla e semnul că am scăpat și că va fi bine. Asta mi-a dat putere să duc în continuare situația aceea. Am stat atunci două săptămâni în spital, nu am putut că să îmi văd copilul”, a povestit Oana Roman.