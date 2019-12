Oana Roman face noi dezvăluiri despre despărțirea de Marius Elisei. Cine a luat decizia și ce se întâmplă cu fiica lor

Ieri, 11 decembrie, Oana șoca presa mondenă din România, dar și pe fanii ei, anunțând separarea de soț. Cu toate că au avut multe probleme în căsnicie de-a lungul celor 7 ani petrecuți împreună, nimeni nu se gândea că vor face cu adevărat pasul acesta. Ce dezvăluri a făcut despre despărțirea de Marius Elisei?

După ce ieri a șocat pe toată lumea cu vestea că se desparte oficial de soțul ei. Vedeta a subliniat că își dorește ca Marius Elisei să fie fericit și speră ca pe viitor să rămână o relație extrem de civilizată între cei doi.

Mai mult decât atât, legătura dintre ei va fi mereu Isa, micuța pe care o au împreună și pe care vor să o crească frumos. Vedeta a făcut public un mesaj audio în care i-a liniștit pe internauții care au rămas extrem de îngrijorați după aflarea veștii.

“A fost o zi în care am anunțat că eu și Marius ne-am separat, dar să știți că nu este sfârșitul lumii, nu moare nimeni. Este o decizie luată după foarte multă gândire, după foarte mult timp în care am pus în balanță totul și cred că este cea mai bună decizie, atât pentru el, cât și pentru mine. Cred că fiecare merităm să fim fericiți și mai ales cred că Iza merită să fie fericită. Și eu cred că o să putem și vreau să fim amândoi destul de responsabili încât să putem să creștem acest copil frumos și să avem o relație extrem de civilizată. Dar nu mai spuneți, vă rog: «Îmi pare rău», pentru că nu aveți de ce să vă pară rău. Eu sunt foarte asumată, știu ce am de făcut și este o decizie pe care am luat-o într-un mod extrem de asumat. Mulțumesc însă miilor de mesaje pe care le-am primit (…), chiar și cele critice. (…)”

Oana Roman