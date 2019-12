Ce a postat Silvia Chifiriuc, la scurt timp după ce Oana Roman a anunțat că se desparte de soț. “O zi bună”

Silvia Chifiriuc a postat un mesaj interesant pe o rețea de socializare, la doar câteva ore de anunțul Oanei Roman care a șocat pe multă lume. Ce a scris soția lui Petre Roman în mediul online?

Ieri, presa mondenă era cutremurată de anunțul Oanei Roman. Vedeta a lăsat un mesaj destul de amplu pe o rețea de socializare în care spunea cum stau lucrurile în familia sa, dar și care a fost hotărârea pe care a luat-o alături de Marius. Cei doi au ales să-și separe drumurile, după șapte ani de iubire. Fiica lui Petre Roman a mai susținut că o să se descurce singură cu Isa pentru un moment, astfel că fiica a rămas la mamă în urma despărțirii. La câteva ore după mesajul vedetei de televiziune, Silvia Chifirniuc, mama sa vitregă, a postat un mesaj pe o rețea de socializare. Cu toate că fanii se așteptau ca acela să aibă măcar o mică legătură cu situația Oanei, cântăreața își anunța viitorul proiect și se bucura de noul cadru în care va apărea, alegând astfel să nu se implice în această situație.

„Zi bună cu energie și mult spor !!! 🤗 În curând vă invit să ne întâlnim la trecerea dintre ani la România TV – azi ultimele repetiții pentru o seară de neuitat, cu melodii noi și multe surprize frumoase 🎻🎹🎤🎺💓„, a fost mesajul Silviei Chifirniuc.

Oana Roman a anunțat ieri că se desparte de soțul ei. Decizia a fost de comun acord și nu a fost o surpriză pentru fanii Oanei, care știu că de-a lungul timpului relația sa a întâmpinat numeroase probleme.

„În aproape 7 ani de relație, am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile! Aceste încercări și-au pus amprenta asupra noastră și, deși am încercat și luptat pentru familia mea, am ajuns în punctul în care între noi lucrurile nu mai funcționează ca și cuplu. Am decis de comun acord să ne separăm! Nu știu dacă pentru totdeauna, asta doar timpul va decide. Scopul nostru comun rămâne acela de a o crește frumos pe Isabela!”

Oana Roman