Oana Roman, din nou pe masa de operaţie. Ce intervenţie trebuie să facă vedeta: „Sunt obligată, am amânat prea mult”

Fiica fostului premier Petre Roman a reușit să închidă toate gurile rele, după ce a scăpat de un număr semnificativ de kilograme. De-a lungul timpului, a fost deseori criticată pentru stilul său alimentar și greutatea pe care o prezenta. Acum, vedeta arată foarte bine, însă totul vine la pachet cu un cost. Oana Roman, din nou pe masa de operaţie.

Oana Roman a fost una dintre cele mai criticate persoane publice. De cele mai multe ori, săgețile erau îndreptate spre stilul său vestimentar și numărul de kilograme pe care îl prezenta. Deși a susținut în repetate rânduri că se simțea foarte bine, fiica lui Petre Roman a fost jignită deseori în contextul aparițiilor sale pe micile ecrane.

Amintim scandalul izbucnit între Oana Roman și Oana Zăvoranu pe această temă, după ce cea din urmă vedetă a comparat-o pe colega sa din showbiz cu „Peppa Pig”. Focoasa brunetă a spus că fiica lui Petre Roman apare des la televizor pentru că și-ar dori să aibă parte de atenție, însă problema ar fi fost că românii nu și-ar fi dorit să o privească.

Ca urmare a tuturor cuvintelor aspre, Oana Roman a decis să închidă gura tuturor. Partenera lui Marius Elisei a slăbit aproximativ 20 de kilograme, uimindu-i pe absolut toți. Acum, s-a obișnuit să trăiască un stil de viață mai sănătos, pe care nu-l mai privește drept un efort.

„Fac ce am făcut și până acum: proceduri, fasting, ceai, înlocuiesc seara o masă cu o băutură care mă ajută să nu îmi fie foame. Continui pe drumul acesta cât de mult se poate. M-am obișnuit așa, după doi ani. A devenit un mod de viață, dacă vrei. Nu îl mai simt ca pe un efort”, a declarat Oana Roman, într-o intervenție pentru EGO.ro .

Oana Roman continuă să testeze aparate de remodelare corporală imediat ce acestea apar pe piața din România, potrivit dezvăluirilor sale. Se simte foarte bine în pielea ei. Totuși, procesul de slăbire a venit la pachet și cu un cost. Partenera lui Marius Elisei trebuie să apeleze din nou la ajutorul medicilor.

Oana Roman va ajunge pe masa de operație (probabil) în luna martie, potrivit spuselor sale. Vedeta trebuie să facă o abdominoplastie pentru a înlătura pielea în exces din zona abdomenului. Nu are voie să apeleze la alte operații în zona abdomenului din cauza complicațiilor pe care le-a suferit după naștere.

„Trebuie. Sunt obligată să o fac. Am amânat-o prea mult timp, nepermis de mult timp. Trebuie să îmi fac o abdominoplastie, pentru că am rămas cu foarte multă piele în exces la nivelul abdomenului. (…) Acum am zis gata, la începutul lui martie mă duc și o fac. Nu mai trebuie să stau să aștept”, a spus fiica lui Petre Roman.