Oana Roman declară război DIGI Rcs&RDS. Ce i s-a întâmplat vedetei, la noua locuință: ”Am sunat imediat la ei!”

După ani de locuit la bloc, Oana Roman s-a mutat la casă. Locuința este aproape gata, însă totul este îngreunat de DIGI RCS&RDS, companie căreia vedeta îi declară război. Ce s-a întâmplat?

După mulți ani de stat la bloc, Oana Roman s-a mutat într-o vilă spațioasă de aproximativ 160.000 de euro. Fosta prezentatoare de televiziune a decis să facă această schimbare pentru mai mult spațiu, dar și mai multă intimitate. De asemenea, Oana s-a declarat mândră de reușită, în special pentru faptul că a obținut un preț foarte bun pe apartament – circa 200.000 de euro. Așadar, a făcut o afacere bună cumpărând vila din Pipera.

„Eu nu am avut niciun ban, am vândut un apartament și am cumpărat o casă. Curtea nu este încă amenajată, la anul o să amenajez toată curtea, deocamdată nu mai am niciun ban. Până la primăvară trebuie să strâng bani să fac grădina, să fac aleile, să torn beton. Am și o seră, am și un foișor. Am tras tare să termin interiorul, să ne putem muta. Lucrez la casă de 2 luni”, a spus Oana Roman pentru spynews.ro.