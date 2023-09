Oana Roman, atac dur către Marius Elisei. A rupt tăcerea și a făcut publice mesajele primite de la fostul iubit

După zece ani de relație și un mariaj la activ, din care a rezultat o fetiță, se pare că nu mai există nicio cale de împăcare între Oana Roman și Marius Elisei. Cei doi s-au despărțit definitiv în această vară, atunci când au ajuns la concluzia că și-au acordat mult prea multe șanse. Iată de ce îl atacă acum fiica lui Petre Roman pe fostul partener.

Dragostea dintre Oana Roman și Marius Elisei a fost una plină de năbădăi, existând numeroase certuri, despărțiri și împăcări pe parcursul celor 10 ani de relație. Cum lucrurile nu mai funcționau deja de mult timp așa cum ar trebuie între ei, vara aceasta au decis să este mai bine să pună punct de tot.

Așadar, fiecare a căutat să își vadă de viața lui, ba chiar bărbatul a anunțat că și-a făcut o nouă relație. Cu toate acestea, fiica Mioarei Roman pare să nu aibă liniște și îi aruncă acuzații dure fostului ei partener.

Recent, Marius Elisei a povestit în cadrul unei emisiuni TV că și-a dorit să se împace cu fosta parteneră de dragul Isei, fetița pe care o au împreună și nu din dragoste. La auzul acestor cuvinte, vedeta a răbufnit pe rețelele sociale și a spus că acesta folosește copilul ca instrument de răzbunare personală.

”Și tocmai pentru că este un copil minunat, un copil aproape perfect pentru că nu există perfect, acest copil nu merită să fie folosit ca instrument de manevră, nu are voie să fie folosită ca armă pentru răzbunare personală, nu are de ce să fie abandonată, nu are de ce să fie dezechilibrată emoțional de dragul unei răzbunări.

Eu duc singură dar nu ne atingem de copil. Pentru nimic. Nu mințim folosindu-ne de copil. Nu spui că ai dorit în genunchi și în plânsete împăcarea doar de dragul copilului. Împăcarea ai vrut-o din iubire. Și vorbele…vorbesc”, a spus Oana Roman pe Instagram.