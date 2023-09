Oana Roman, adevărul despre despărţirea de Marius Elisei: „Mi-a spus că mă iubeşte”! Când s-a încheiat relaţia lor, de fapt

Oana Roman a spus adevărul despre despărțirea de Marius Elisei. Vedeta a anunțat la începutul acestui an separarea de tatăl fiicei sale, dând de înțeles că nu mai există cale de împăcare, însă adevărul a fost cu totul altul. Departe de ochii străinilor, povestea celor doi a continuat, cu multe obstacole. Acum, fiica lui Petre Roman a pus cărțile pe masă, vorbind sincer despre ultimele opt luni din viața sa.

La scurt timp după ce fostul ei soț a dezvăluit că iubește din nou și că este implicat într-o nouă relație, Oana Roman a simțit că este nevoie să facă anumite precizări. Deranjată de faptul că s-a scris, în presă, că Marius Elisei și-a refăcut viața după opt luni de la despărțirea de ea, vedeta a punctat că, de fapt, realitatea este cu totul alta.

Oana Roman a început prin a preciza că se bucură să afle că fostul ei soț și-a regăsit fericirea alături de o altă femeie.

Eu mă bucur foarte mult, sincer, vă spun din suflet. Mă bucur că el e ok, că are o nouă relație și că lucrurile se pot liniști între noi, dar, evident că presa speculează mult. Și el a dat o declarație în care a spus că nu mai vrea să audă de mine, că nu mai vrea să vorbească despre mine, că are o nouă relație și că este foarte fericit cu ea. Lucru care pe mine mă bucură pentru că eu pentru asta m-am rugat. Ca el să își găsească o nouă relație ca noi să ne putem liniști”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

„Dragii mei, știți că atunci când am ceva de spus sau lămurit o fac aici, cu voi. Astăzi s-a declanșat o avalanșă de mesaje și apeluri din partea ziariștilor, a televiziunilor. Relativ la faptul că fostul meu soț și tatăl Isabelei s-a văzut cu ea de ziua lui și a anunțat subtil că e într-o nouă relație. Evident, toată lumea m-a sunat să mă întrebe ce părere am, să merg la emisiuni să vorbesc despre asta. Le-am spus că nu îmi doresc, că nu sunt foarte multe lucruri de spus.

În ciudat faptului că, public, ea a anunțat separarea la începutul acestui an, afirmând că nu există nicio cale de împăcare, departe de ochii străinilor, cei doi au încercat să își salveze relația de mai multe ori.

Eforturile lor au fost în zadar, diferențele dintre ei sunt prea mari, făcând imposibil un viitor împreună.

„Dar trebuie să fac anumite precizări. Sunt titluri care spun ”Marius Elisei declară anumite lucruri după 8 luni de la despărțirea de Oana Roman”. Ei bine, în luna ianuarie a avut loc o despărțire, dar în urma unor discuții și a unor mesaje dintre noi, noi am încercat să reînnodăm relația și prin aprilie și prin luna mai. Din mai încoace a stat în casă cu noi. Au existat eforturi din partea amândurora să încercăm să salvăm ceva. Prin iunie am avut chiar o discuție serioasă în care el mi-a spus că încă există sentimente, că el simte că mă iubește mai mult decât mă iubesc părinții mei.

Eu am crezut în asta, am încercat, am făcut eforturi, nu s-a putut. Diferențele și lucrurile, viziunile diferite dintre noi nu se pot rezolva. Astfel încât am hotărât că este mai bine să încheiem definitiv pentru că ne chinuiam amândoi. Înainte ca eu cu Iza să plec în Franța, asta pe 3 septembrie, i-am spus că mai bine încheiem definitiv și ăla a fost momentul în care el a plecat definitiv de acasă.”