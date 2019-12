Oana Roman a reușit să uimească pe toată lumea. A slăbit enorm și s-a fotografiat într-o rochie superbă de seară FOTO

Oana Roman și-a uimit fanii de pe Instagram, după ce a postat câteva imagini, în care apare îmbrăcată într-o rochie superbă. Modelul articolului vestimentar ales de vedetă e fost cât se poate de elegant, fiind pe placul multora dintre cei care îi urmăresc activitatea din mediul online. Soția lui Marius Elisei a luat iarăși pe toată lumea prin suprindere, când a făcut publice respectivele poze, în care apare cu mult mai tonifiată.

De curând, vedeta și-a lansat și propria colecție de îmbrăcăminte, făcând anunțul că a participat chiar la o prezentare de modă cu articolele sale vestimentare. Oana Roman a participat și la Bucharest Fashion Week, cu o zi în urmă, când și-a arătat lumii noua colecție de haine. S-ar părea că și piesa din garderobă a vedetei, pe care a purtat-o în imaginile de pe Instagram, i-ar purta semnătura, fiind un model prezent la defilarea ce a avut loc marți.

Oana Roman a postat pe contul său de Instagram mai multe fotografii, fiind foarte apreciate de către fanii săi. Vedeta pare să se fi tonifiat cu mult, pentru că de ceva timp a și măturisit că urmează o alimentație cu mult mai corectă. De asemenea, rochia foarte elegantă, în care s-a fotografiat aceasta a stârnit și ceva semne de întrebare, iar câteva prietene din mediul virtual ale acesteia au întrebat-o rapid de unde poate fi achiziționată.

Încercările Oanei Roman de a scăpa de kilogramele în plus par să fie tot mai vizibile, după cum se poate remarca și din ultimele sale postări de pe rețelele sociale. De curând, soția lui Marius Elisei a povestit și ce își dorește, în prezent, cel mai mult de la viață, după ce lucrurile par să se mai fi așezat în plan financiar pentru aceasta și familia ei.

”M-a întrebat azi cineva ce mi-aș mai putea dori! Din afară pare că am totul! Am ceva realizări anul ăsta, dar nu am totul și pentru sufletul meu lipsesc multe! Viața mea nu e perfectă și probabil că nu există viață perfectă! Mereu lipsește ceva! Sunt recunoscătoare pentru tot! Asta contează! Chiar și răul are un scop, te face să apreciezi mai mult binele! În momentul ăsta am nevoie de o vacanță! N-am plecat mai mult de 4 zile în vacanță în ultimii 4 ani! Aproape am uitat cum arată lumea! Eu care cutreieram pământul în lung și în lat! Mi-aș dori să pot pleca oriunde, să fie liniște!”, a remarcat Oana Roman.