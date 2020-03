Oana Roman a rămas fără job. Din ce bani a ajuns să trăiască acum vedeta

View this post on Instagram

Stăm acasă de peste o săptămână. Am trecut prin toate stările posibile , ne am luptat si cu o amigdalita tare păcătoasă, am colorat, am dansat, am citit , ne am uitat la filme , Marius ne a gătit si azi am profitat de vreme si am stat mult in curte. Ne e greu . Nu stiu, ca multi foarte multi dintre voi cum si cat vom rezista. Financiar, psihic, mental. Cu toții ne gandim la ziua de mâine dar acum o facem la propriu. Ne rugăm să ieșim din asta sănătoși la cap si la trup si cu putere ca sa putem munci apoi . Mi am oferit ajutorul celor care au nevoie acum de orice ca sa poata supravietui cu micile lor afaceri in care multi au pus absolut tot ce aveau . Si am primit sute de mesaje sfâșietoare. Impactul economic va fi la fel de devastator ca cel medical. Vad însă multi care profită fara jena de perioada asta . E cumva in firea oamenilor, a unora dintre ei, ca atunci cand e rau, sa faca orice ca sa le fie doar lor bine. Multi vor ieși din sit asta bogați in bani dar înfiorător de saraci ca oameni. In alta ordine de idei. Eu nu sunt influencer. Nu traiesc din bani câștigati pe Instagram. Eu traiesc din munca mea Sunt insa multi care trăiesc din asta si care au un impact mare asupra oamenilor. Cred ca e timpul ca si ei sa faca ceva pentru comunitate. Unii mai fac cate ceva. Prea puțini însă. Macar psihologic ajuta ca cei pe care ii urmărim sa dea exemplu in astfel de vremuri . Fiecare cum poate . Un reper pt mine este Chiara Ferragni. Cel mai puternic influencer din Europa. Sta la Milano deci va imaginati ca nu iese din casa decat pe balcon . În ultimele 3 săpt nu a mai postat nimic care sa fie publicitate la ceva . Nimic. Deci se poate. A reușit însă să strângă peste 4 milioane de euro in 2 zile pt A le dona spitalellor din Milano. Zic si eu nu dau cu parul.