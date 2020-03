Din ce bani trăiește Oana Roman, acum. Nu mai poate lucra, iar asta a afectat-o grav

Multe afaceri din lume au fost afectate de pandemia de coronavirus care a devenit peisajul ultimelor săptămâni. Din păcate, din considerente de precauție, Oana nu mai are cum să lucreze. Din ce bani trăiește vedeta acum?

Pandemia de coronavirus nu numai că ne-a afectat obiceiurile de zi cu zi sau rutina zilnică de la muncă și cea personală, ci a întors cu susul în jos câteva afaceri, pe unii forțându-i să lucreze de acasă, iar pe alții obligându-i să nu mai aibă niciun venit. Oana Roman este una din peroanele care simte bine pe pielea ei prevențiile exacerbate care trebuiesc luate în zilele acestea.

Vedeta a vorbit despre greutățile pe care le întâmpină acum, anunțând și că se implică pe cât poate în ajutorarea oamenilor care se află la anaghie. Cum dar din dar se face Rai, Oana a decis ca din puținul ei din această perioadă să facă tot posibilul să sară în ajutor oricui are nevoie. „De joi stăm în casă cu toții pentru că situația pare că se agravează”, a scris Oana Roman, pe Instagram. Amintim că președintele României a comunicat starea de urgență încă de luni, 16 martie, sfătuindu-i pe cetățeni să rămână în case sau să fie responsabili la ieșirile urgente.

„Mai am doar un singur client care mai are activități, restul au închis activitatea și tipul de muncă pe care îl prestez eu necesită în mare parte evenimente, deplasări și filmări care sunt imposibile acum. Dacă stau acasă vreau măcar să pot face un bine atâta timp cât pot și am putere. Nu încasez nimic în această perioadă și în curând ne vom baza pe pensia lui mama, dar ne vom reveni dacă rămânem sănătoși și încrezători”

Oana Roman