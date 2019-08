Oana Roman a răbufnit după cazul Caracal. De ce îl acuză pe Raed Arafat

În timp ce mulți au plecat, cei rămași pe plaiurile noastre se confruntă cu neregulile României. Cel mai recent eveniment, dar și cel care a bulversat țara, creionând o bulă de haos în jurul nostru, a fost cel de la Caracal. În urma lui, majoritatea oamenilor, dacă nu și-au strigat furia pe străzi, la proteste, atunci și-au așternut-o pe rețelele de socializare. Unul dintre oamenii care au ales a doua metodă a fost Oana Roman.

Oana Roman a răbufnit după cazul Caracal

Miercuri, Oana Roman și-a scris revolta față de atitudinea autorităților statului în privința crimelor din Caracal. Cum prima greșeală, considerată de toți astfel, a fost legată de STS, vedeta s-a legat de asta. De fapt, s-a legat de STS și de banii atribuiți instituției, care, acum, după incident, nu mai ajung.

„Măi Raed Arafat dupa ce ati cheltuit peste 1 miliarde de euro la STS vii sa ne spui ca de fapt nu e de ajuns si mai trebuie investit si modificat? Dar miliardul ala pe ce s a cheltuit? Tu dormi noaptea ? Păi sa nu mai dormi! Colectiv, Apuseni , Caracal si tu tot acolo ești? Mai tii minte la Colectiv cum spuneai ca e totul ok si nu e nevoie de nimic si mureau oameni in chinuri? Ia zi , dormi bine noaptea ? Nu te bântuie toti cei care au murit on your watch?

Plină de furie, fiica lui Petre Roman l-a acuzat pe Raed Arafat, președinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgență 112, că ”vrăjește” poporul, în timp ce măsurile întârzie să apară. În final, vedeta a subliniat că furia oamenilor îl va încolți mai devreme sau mai târziu.



Vii si ne vrajesti ca luati masuri da pana acum de la Apuseni încoace de ce n ati luat măsuri ? V as scuipa pe toți! Mor oameni din cauza incompetenței și hotiei si voi dati din gura ! Rusine sa va fie ! M as ascunde in pădure in locul tau pt ca intr o zi furia oamenilor te va ajunge !”, a scris Oana Roman pe Facebook.