Oana Zăvoranu a desființat-o pe Andreea Bălan: ‘Are părul ca o mătură’

O nouă zi, un nou scandal în România. Oana Zăvoranu a luat-o în vizor, de data aceasta, pe nimeni alta decât Andreea Bălan. Cum a desființat-o actrița pe fosta soție a lui George Burcea. Fanii au rămas blocați când au auzit cuvintele Queridei.

Oana Zăvoranu nu iartă pe nimeni. Într-un nou episod al emisiunii sale online, de pe canalul său oficial de Youtube, controversata actriță le-a blamat pe vedetele care au lăsat cariera artistică pe locul doi și fac parteneriate plătite în mediul online, pentru a promova diverse produse sau servicii. Aici a inclus-o și pe Andreea Bălan, jurata la Te Cunosc de Undeva.

„Face muzică de când se știe, de mică, chiar a muncit de mică. Eu nu o mai recunosc pe fata asta ca fiind artist. Penibil, pentru că nu cred că ți-ai luat mai mult de 800 de euro pentru produsele alea. Zici că e anorexică, n-a mâncat de mult timp, dar ea bea ceaiul ăla și se simte…

Voi nu vă uitați că ea are 24 de kilograme cu rochia aia cu tot, se simte super relaxată. Are părul ca o mătură, că blondele, din cauza decolorantului, au niște mături de păr, nu știu dacă am văzut blondă cu un păr superb. Deci cum să recomande ea, care are părul ca o mătură, șampoane de păr?