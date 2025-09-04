Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
04 sept. 2025 | 21:06
de Violeta Badea

Oana Radu s-a căsătorit religios cu Șerban Balaban. Ce rochie de mireasă a purtat artista
Oana Radu si Serban Balaban. Sursa foto: Facebook

Zi mare în showbizul românesc! Oana Radu și Șerban Balaban și-au unit destinele într-o ceremonie de vis, pe plajă, în Mamaia, alături de cei dragi. Artista a strălucit într-o rochie inedită, iar evenimentul a fost marcat de eleganță și momente memorabile.

Primele imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban

Ceremonia religioasă a avut loc joi după-amiază, pe malul mării, într-un decor spectaculos. Oana Radu a ales o rochie care iese din tipare: în partea de sus a purtat un corset alb, iar fusta mulată a evidențiat silueta sa elegantă. Soțul ei, Șerban Balaban, a impresionat și el, purtând un costum alb, completat de o cămașă neagră, alegere care a adus un plus de rafinament.

Decorul a fost unul cu adevărat spectaculos, flori albe și artificii colorate completând atmosfera de poveste. Buchetul de mireasă, realizat din flori albe, s-a integrat perfect în decor, armonizând întreaga scenografie. Fotografiile surprind momente pline de emoție și eleganță, reflectând fericirea celor doi tineri căsătoriți.

Cum s-au cunoscut cei doi parteneri

Oana Radu și Șerban Balaban s-au cunoscut în cadrul trupei artistei, el fiind toboșarul formației. La început doar prieteni, relația lor s-a transformat în iubire după divorțul Oanei Radu de Cătălin Dobrescu. Șerban Balaban a cerut-o în căsătorie înainte de Revelion, iar de atunci cei doi formează un cuplu oficial de aproximativ un an.

”Data trecută, în ultima ipostază în care m-ați văzut când eram încă doar prieteni, timpul a trecut, cred că s-au schimbat foarte multe de atunci, am acceptat atunci, în ultima emisie, că se întâmplă ceva în inimele noastre și că eu o plac și că ea mă place pe mine și bineînțeles că am ajuns să fim împreună.

(…) Noi suntem împreună cam de un an fără câteva luni, noi din vară suntem un cuplu oficial”, a spus iubitul Oanei Radu, la În culisele celebrității.

Atmosfera și detaliile care au făcut diferența

Pe lângă decorul spectaculos și ținutele elegante, evenimentul a fost încărcat de momente emoționante și de râsete ale invitaților. Ceremonia pe plajă a permis ca soarele și marea să completeze perfect peisajul, în timp ce artificiile colorate au oferit un plus de dramatism artistic.

În ciuda momentului oficial, atmosfera a rămas relaxată și plină de bucurie, invitându-i pe cei prezenți să sărbătorească iubirea și începutul unei noi etape în viața celor doi.

Astfel, nunta Oanei Radu și a lui Șerban Balaban a reușit să fie un eveniment memorabil, unde eleganța și emoția s-au împletit armonios, iar rochia de mireasă a artistei a rămas unul dintre cele mai comentate elemente ale zilei.

