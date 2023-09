Oana Monea de la Insula Iubirii şi Cătălin Cazacu, replici pline de ironie. De la ce a pornit totul între ispită şi prezentator: „Derutant”

Scandal de proporții chiar la TV! Oana Monea de la Insula Iubirii şi Cătălin Cazacu au aruncat săgeți unul către celălalt, chiar în direct la emisiunea lui Dan Capatos. Au apelat la cele mai ironice și răutăcioase replici, totul dintr-un motiv care a deranjat-o pe celebra ispită.

Oana Monea și Cătălin Cazacu au intrat în polemici, după ce au deschis subiectul Insula Iubirii. În platoul emisiunii Xtra Night Show s-a discutat despre cum au stat, de fapt, lucrurile între ispită și Marius Moise, unul dintre concurenți.

Oana Monea și Marius Moise au făcut spectacol în emisiune, după ce l-a făcut pe concurent să se îndrăgostească de ea, deși venise pe Insulă cu iubita lui. În emisiunea lui Dan Capatos, ispita a încercat să detalieze momentele care au deranjat-o.

Unul dintre momentele care au deranjat-o pe Oana Monea a avut loc în jacuzzi, când acesta a profitat de spumă și a încercat să pună mâna ispitei în zona lui intimă. Atunci, și-a dat seama că bărbatul exagerează.

”Nu s-a întâmplat nimic rău acolo. Am avut o reacție corectă, sau poate trebuia chiar mai mult de atât. Poate trebuia să reacționez chiar mai mult. Nu mă așteptam și am fost conștientă că în spate este o producție care are încredere în mine, că nu mi se poate întâmpla nimic rău.

După cele povestite de Oana Monea, Cătălin Cazacu a avut o reacție surprinzătoare, plină de sarcasm, pe motiv că ispita exagerează, pentru că asta îi era menirea acolo: să ispitească.

Oana Monea a explicat că nu s-a temut pentru siguranța ei în momentul în care Marius Moise a încercat să profite de situație. Știa că există acolo o întreagă echipă ce are grijă de buna funcționare a lucrurilor, lăsându-l pe concurent să își arate adevărata față.

„Eu am fost conștientă unde mă duc, producția ne lasă pe noi ispitele să facem ce vrem, nu ne-au spus ei ce să facem. Consider că s-a făcut vâlvă deja, nu consider că am fost abuzată și nu mă plătește nimeni să zic asta. E clar că m-a deranjat da, dar nu am plecat traumatizată”, a mai spus Oana.