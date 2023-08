Răsturnare de situaţie la Insula Iubirii! Ce s-a întâmplat între Oana Monea şi Marius Moise, la final: „Am simţit că merită”

A fost momentul marilor confruntări, la Antena 1. Răsturnare de situație incredibilă la Insula Iubirii. După 21 de zile în Thailanda, 21 de zile de atingeri, propuneri, declarații și chiar și planuri de viitor, adevărul a ieșit la lumină. Ce s-a întâmplat între Oana Monea și Marius Moise înainte de întoarcerea în România.

Încă de la ceremonia de prezentare a ispitelor feminine din acest sezon al reality show-ului, a fost evident că lui Marius Moise, iubitul Biancăi Giurcă, i-a atras atenția Oana Monea, pe care o știa, de fapt, din sezonul anterior.

Ajunși în vila în care aveau să petreacă următoarele 21 de zile, bărbatul a început să facă pași spre ea. Au existat atingeri, declarații, propuneri și chiar și planuri de viitor.

La finalul experienței, a vent momentul ca adevărul să iasă la lumină. Deși reușise să îl facă să creadă că între ei exista o legătură specială, Oana Monea a dezvăluit că nu o leagă niciun sentiment de concurent și că toate acțiunile ei au fost făcute cu un singur scop: de a-i demonstra Biancăi faptul că Marius Moise este un bărbat care calcă strâmb.

Blonda a punctat că și-a dorit să îi deschidă ochii concurentei, convinsă că merită un partener mai bun.

„Este un tip timid, dar nu tot timpul. Există momente când uită complet de timiditate în prejma mea și în preajma altor fete din casă. Nu s-a creat nimic între mine și Marius. Tot ce am făcut aici am făcut pentru Bianca, pentru că am simțit că merită ceva mai bun (…) Am vrut să îi arăt ce bărbat are acasă.

Ea știa că tu atingi femei? (…) Aceleași cuvinte și la una, și la cealaltă. M-a invitat în cameră pe mine, a invitat-o și pe Roxana să calce un tricou. A spus că o așteaptă în cameră în jumătate de oră. Mi-a zis că mă așteaptă”, a spus Oana Monea, la Insula Iubirii.