Oamenii au crezut că nu aud bine. Ce s-a întâmplat pe un post TV în România, la o oră total nepotrivită

Liber la…derapaj. Ce s-a întâmplat pe un post TV în România, la o oră total nepotrivită? Este prima dată în istoria televiziunii când o stație în limba română face asta.

Se vede în România, dar are licența în Cehia. Un caz care te face să îți pui întrebări, adevărat, însă, peste această ”desincronizare” ai trece, dar nu și peste limbajul suburban. E drept, toți l-am auzit, măcar o dată am și folosit câteva expresii, pe stradă, poate în casă, oriunde. Dar, când vine vorba despre un suport prin care poți manipula, informa, sau amuza, cum este în acest caz, există reguli și o instituție care pedepsește nerespectarea acțiunii.

Mai exact, este vorba despre postul TV de comedie Comedy Central, o stație de origine americană, prin cabru și satelit, deținută de Viacom și ajunsă în România pe 20 septembrie 2016. Printre cele mai populare programe ale canalului se numără Family Guy, South Park, Friends, The Big Bang Theory și Two and a Half Men. Singurele producții românești de pe Comedy Central sunt ”Show de Seară cu Viorel Dragu” și ”Beton!”.

Reprezentanții postului TV: Ne dorim să răspundem unor gusturi diferite de umor

Derapajul postului a constant în lăsarea glumelor cu ”bip”, fără ”bip”. Mai clar, momentele cu standupperi români s-au văzut pe TV fix așa cum se văd și pe scenă. De menționat e că este prima dată când postul TV lasă cuvinte licențioase pe post, fără să le cenzureze, la o oră nepotrivită (22:00 ora României). Tot de precizat este și că e prima dată în istoria televiziunii când un post de televiziune în limba română lasă fără perdea astfel de cuvinte.