O vedetă din România, luată de poliţie dintr-un mall din Capitală. A făcut scandal, trecătorii au fost şi ei afectaţi

Cine își mai aduce aminte de Andrei Versace, pe numele său real Andrei Pârvan? În urmă ani buni, el era un personaj controversat în lumea bună a Capitalei și făcea furori oriunde apărea. ”Regele fițelor” a lipsit o bună perioadă din peisajul autohton, dar a revenit recent în atenția tuturor, dar nu oricum. Andrei Versace a fost reținut de polițiști într-un mall din Capitală. Ce a făcut tânărul?

Andrei Versace, cel care pe vremuri făcea aroganțe în lumea mondenă din Capitală, a fost recent protagonistul unui incident șocant într-un mall din București. ”Regele fițelor” a fost reținut de polițiști, după ce a intrat la bustul gol în incinta unui mall. În plus, aflat în stare de ebrietate și sub influența substanțelor interzise, el a luat o sticlă de apă și a început să stropească lumea din jurul lui.

Personalul a sunat la 112, iar polițiștii au mers la fața locului, unde l-au găsit pe Andrei Versace dezbrăcat, la bustul gol. Oamenii legii l-au reținut și l-au dus la Secția 2 de Poliție. Vezi imaginile cu el, AICI. Conform Cancan.ro, Andrei Versace va primi amendă pentru tulburarea liniștii publicii.

Andrei Versace sau „Regele fiţelor”, așa cum era supranumit în trecut, a devenit celebru prin petrecerile cu ştaif pe care obișnuia să le organizeze. Pe numele său real din buletin, Andrei Pârvan, făcuse o pasiune pentru hainele de brand, așa că a decis să-și spună Versace.

În urmă cu ceva ani, Andrei Versace își expunea viața luxoasă pe rețelele de socializare și era tare mândru de investițiile sale.

„Este un apartament cu foarte multe camere. E proprietate personală clădirea. Am mai multe terase. E un apartament de 600 000 de euro, pe Dorobanţi. Am o privelişte frumoasă aici sus! Apartamentul de la ultimul etaj e al meu. Într-adevăr, am o relaţie, sunt cu o fată, suntem la început, ne înţelegem bine şi sper să nu ne dezamăgim unul pe altul. Este vorba de o brunetă”, spunea Andrei Versace.