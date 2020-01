O vedetă din România a recunoscut public că nu mai poate avea copii. A fost la un pas de moarte

O vedetă din România a declarat, cu mâhnire în suflet,că nu ma poate avea copii, din cauza unor complicații care au apărut. Despre cine este vorba?

Este vorba despre Deea Maxer, soția lui Dinu Maxer, ei doi fiind unul din cele mai frumoase cupluri din cele câte există pe scena showbiz-ului românesc. este alcătuită din patru membri, cei doi soți, dar și cei doi copii. Cel de-al doilea copil a apărut în viața lor în luna octombrie a anului trecut, bucurând întreaga familie.

Însă de atunci, Deea Maxer a povestit că a întâmpinat mai multe probleme cu privire la sarcina sa, chiar în sala de nașteri. De atunci, din păcate, artista nu mai poate avea din nou copii.

„Am avut complicații la naștere. Am trecut printr-un scenariu prin care nu credeam că o să trec. În timpul operației au fost niște lucruri neprevăzute. A fost o hemoragie neașteptată și abia într-o oră și jumătate am fost operată. Eu nu o să mai pot să am o altă sarcină”, a declarat Deea Maxer, potrivit click.ro.