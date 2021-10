O tânără de 16 ani, ucisă pe o trecere de pietoni din Constanța. Șoferul se afla în stare de ebrietate

O tânără de doar 16 ani a fost accidentată pe o trecere de pietoni din Constanța. Vinovatul a fost un șofer care se afla sub influența băuturilor alcoolice. Adolescenta nu a decedat pe loc, însă, din păcate, s-a stins câteva zile mai târziu pe patul de spital.

Incidentul a avut loc cu câteva zile în urmă, pe 21 octombrie, pe Șoseaua Mangaliei. Fata traversa strada legal, pe trecerea de pietoni din dreptul Școlii nr. 15 „Grigore Antipa”, moment în care un bărbat în vârstă de 54 de ani a lovit-o cu autoturismul.

Mama fetei a spus că tânăra se îndrepta către liceu atunci când a fost lovită de mașină. Cu toate că starea fetei era una gravă, familia acesteia sperau la o minune. Din păcate, adolescenta s-a stins din viață.

„Iubita mea, ce soartă ai avut. Dumnezeu să-țo lumineze calea către îngeri ,copil bun si frumos ! Am atâtea amintiri frumoase cu tine, am trăit împreună în aceeași casă, am dormit împreună, am mâncat împreună, te iubeam mai ceva ca pe o soră, nu credeam vreodată așa ceva ! Îmi pare rău că nu sunt lângă ține pe ultimul tău drum. Ce expresie dureroasă, nu pot, nu știu ce pot spune, sunt incapabilă să pot transmite cuvinte de încurajare familiei tale ..!Te voi iubi mereu scumpă mea ! Dacă te întâlnești cu mami acolo sus în cer să-i dai o îmbrățișare puternică din partea mea, știu că veți avea grijă de noi ! Vă iubesc ! Sincere condoleanțe familiei”, a scris una dintre prietenele Cristinei pe Facebook.