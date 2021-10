Momente de groază în sectorul 1 al Capitalei. Copil, căzut într-o groapă RADET cu apă clocotită. Micuțul a fost transportat la spital cu arsuri de gradul trei

Tragedie în București, acolo unde un copil de nouă ani a căzut în timp ce se juca într-o groapă cu apă fierbinte, săpată de RADET. Băiețelul a fost transportat de urgență de către părinți la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, deoarece Ambulanța nu avea mașini disponibile.

Deși groapa era descoperită de mai bine de trei săptămâni, reprezentanții RADET nu au binevoit să vină pentru a izola zona, mai ales că exista pericol imens pentru copii, dar și pentru adulți. Tatăl băiețelului ars în urma căzăturii a declarat că au fost făcute mai multe sesizări în acest sens, dar fără rezultat.

Imediat după tragedie, RADET a reușit să se mobilizeze pentru a izola perimetrul mlăștinos cu garduri, însă pentru Damian, reacția angajaților este tardivă, el fiind internat în spital cu arsuri de gradul trei.

”Sesizările au fost făcute și în scris, există și sesizări înregistrate pe site-ul RADET. Noi nu am știut cât de fierbinte e apa, doar am anunțat că este aici un loc în care iese la suprafață apă fierbinte și am ferit copiii să nu se joace acolo, neștiind despre ce este vorba, dar nu a venit nimeni, nu a fost împrejmuit până acum”, a declarat pentru Antena 3 Mihai Eremia, tatăl copilului.