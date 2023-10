O studentă din România a renunțat la jobul de la birou. Acum conduce utilajele pe câmp

Nu toată lumea visează să lucreze de la birou. Este și cazul Andreei, o studentă din Bosttoşani, care este pasionată de agricultură. Timpul liber și-l dedică acestei pasiuni ajutând familia și conducând utilaje moderne. Ce a determinat-o pe tânără să ia această decizie?

Andreea-Oana Arnăutu este o studentă care a ales să lase munca de birou și să conducă utilaje moderne. Tânara este pasionată de agricultură. Din acest motiv, a ales să meargă la Facultatea de Agricultură USV din Iași. Când nu este la facultate, aceasta își ajută părinții. Tânăra lucrează pe un tractor, dar şi pe alte utilaje moderne cele 400 de hectare, 50 de pășune. Totodată, aceasta are grijă de 500 de animale.

De asemenea, tânăra susține că nu se vede făcând alt lucru. Mai mult, aceasta susține că are planuri mari de viitor și consideră că pentru a avea succes este necesar să ai și voință.

„De mică am fost înconjurată de animale și utilaje, iar treptat am prins drag de tot ceea ce înseamnă agricultură, unde fac totul cu plăcere, de aceea am ales să urmez și studiile la Facultatea de Agricultură.

Nu mă văd făcând altceva și am gânduri mari pentru viitor. (…) De ceva ani știu să folosesc în mare parte toate utilajele, dezvoltând o pasiune pentru acestea(…) Pentru a reuși într-un domeniu, indiferent care ar fi, nu poți reuși fără încredere, muncă și pasiune”, a mai spus tânăra.