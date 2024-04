O româncă din Italia a făcut un atac de panică în autobuz după ce a rămas fără portofel. Gestul minunat al unei alte femei din țară

O româncă din Italia a făcut un gest superb pentru o conațională, după ce aceasta a avut un atac de panică, după ce i s-a furat portofelul în timp ce era în autobuz. Cum a reacționat aceasta?

Toată întâmplarea a avut loc în Torino, Italia, într-un autobuz. În momentul în care românca a realizat că îi lipsește portofelul pe care îl ținea într-un ghiozdan, aceasta a avut un atac de panică. Cea care i-a sărit în ajutor a fost o altă româncă.

Întâmplarea a fost relatată de cea care a trecut prin momente grele, pe rețelele de socializare.

„Se zice ca,, sa te feresti de romanii din strainatate ca sunt rai”. Azi, ceea ce vă voi relata, vă va schimba cu siguranta modul de gandire.Iesii in oras sa fac ultimile cumparaturi, pentru sfarsitul de an. Obosita, ingandurata, ma lasai pentru cateva minute rupta de lumea din jurul meu, in autobuz. Am uitat sa specific locatia: Italia, Torino.

Am mers 5 statii si am coborat. Imi dau rusacelul (gentuta) din spate jos si…surpriza. Era deschis si portofelul meu, cu ultimii bani pe care ii mai aveam …disparuse.

Primul gand imi fu la acte, dar acelea erau, fiind puse in buzunarul din interior, inchis cu fermoar. Nu stiu ce mi se intampla, nu imi explic… dar ma pomenii jos neputand sa misc maini si nici picioare, doar tremurand.

Langa mine o doamna, strigand,, signora, signora”…apoi in romaneste: „Doamne saraca, bine ca nu se lovi la cap”.