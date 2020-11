O nouă vedetă din România a luat virusul. Cum se simte actorul: ”Îmi iau medicamentele”

O nouă vedetă din România a luat coronavirusul. Denis Ștefan a fost testat pozitiv cu virusul ucigaș. Anunțul a fost făcut chiar de către Denis Ștefan pe rețeaua de socializare. Acesta și-a publicat chiar și rezultatele analizelor, pentru a scăpa de eventuale critici din partea fanilor cârcotași.

Denis Ștefan este infectat cu coronavirus. Care se simte îndrăgitul actor

Încă o vedetă din România a fost infectată cu coronavirus. Este vorba despre actorul Denis Ștefan. În dreptul unei fotografii în care apare alături de soția lui, Denis Ștefan și-a informat admiratorii online care este starea lui de sănătate în momentul de față.

”Pe scurt, am fost testat pozitiv pentru COVID-19”, a scris Denis Ștefan pe rețeaua de socializare. Și ca să scape de orice comentarii răuvoitoare și speculații, Denis Ștefan a postat pe contul personal de Instagram rezultatele analizelor.

Cârcotașii susțin că vedetele sunt plătite ca să spună că s-au infectat cu coronavirus

Se cunoaște faptul că o serie de persoane susțin că vedetele testate pozitiv ar primi, de fapt, bani pentru a spune că s-au infectat cu coronavirus. Denis Ștefan a preferat să prevină acest tip de discuții și le-a pus la îndemână cârcotaților dovada de necontestat.

”Pe scurt, am fost testat pozitiv pentru covid-19. Suntem acasa, izolati, imi iau medicamentele, am avut febra, dar acum sunt bine. Pentru conspirationisti, am pus si buletinul de analiza Sa ne protejam, fara panica, dar aveti grija de voi”, a scris Denis Ștefan.

Care este starea de sănătate a lui Denis Ștefan

La scurt timp de la postarea pe rețeaua de socializare, soția lui Denis Ștefan a scris un mesaj pe contul personal. Cristina spune că și-a făcut și ea testul și din fericire a ieșit negativ.

Cristina a vorbit și despre simptomele cu care s-a confruntat soțul ei. Denis Ștefan a făcut febră, frisoane și are dureri musculare. Deși ea nu este infectată, bruneta și soțul său s-au izolat împreună.

Soția lui Denis Ștefan, izolată cu actorul

”Buna tuturor! Voiam sa aflati de la noi, Denis a fost testat pozitiv COVID 19.La primele simptome pe care le-a avut : febra, frisoane si dureri musculare am mers amandoi sa ne testam. Testul meu a iesit negativ iar al lui pozitiv.

Ne-am izolat la domiciliu si urmam sfaturile medicului de familie. Ne simtim bine si incercam sa ramanem opitmisti! Purtati masca si aveti grija de voi!”, a scris Cristina.

Ce le-au urat fanii celor doi

În secțiunea de comentarii, fanii le-au șăsat numai comentarii frumoase și le-au urat celor doi multă sănătate. Denis Ștefan și Cristina Zegan sunt căsătoriți de 8 ani.

Cei doi se iubesc cu fiecare zi petrecută împreună mai mult, iar rodul iubirii lor se numește Maria, care a devenit o adevărată domnișoară.