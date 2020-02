O nouă televiziune va emite în România. Ce programe vor putea vedea românii

Vom avea o televiziune cu teleshopping de dimineața până seara. În ședința de astăzi, Consiliul Național al Audiovizualului a acordat o licență audiovizuală pentru un nou post de televiziune, numit 24 Mix Teleshop (cu varianta SD și HD), care va emite doar programe de teleshopping, de dimineața și până seara.

O nouă televiziune va emite în România

Astfel că, în grila acestui post de televiziune se vor regăsi emsiuni de 25 de minute, cu teleshopping pe diverse programe, precum Travel teleshopping, dar și o emisiune cu oferte de turism, Piața imobiliară, o emisiune realizată în parteneriat cu agențiile imobiliare, arhitecți sau designeri. Alte emisiuni vor fi: Autoturismul de la A la Z, Anticariat Teleshop, IT Teleshop, Casa și grădina, Zoo Shop.

Acest nou post de televiziune va fi lansat de societatea Best Mixmedia, din Câmpina. Investiția pentru acest nou ost de televiziune a fost de 87.400 de euro, potrivit informațiilor prezentate în ședința CNA, iar sursa de finanțare va fi din resurse proprii.

Ce programe vor vedea românii

Laurențiu Megelea, managerul companiei, Best Mixmedia a declarat:

„Vrem să lansăm o televiziune de teleshopping, care să aducă în audiovizual prezentarea unor produse și servicii din diferite domenii, cum ar fi auto, travel, antichități și așa mai departe. Proiectul vine în urma analizei pieței de teleshopping din Romania, coroborat cu diverse posturi tv din Europa, pe care le-am monitorizat, și speram sa aducă un altfel fel de teleshoping, mai vesel, mai optimist. Teleshopping-ul poate sa vina și în alta formă.

Emisiunile prezintă diferite domenii de interes precum: piața auto, imobiliare, IT, casa și grădina, călătorii, etc. Abordarea editorială pune accentul pe utilitatea produsului/serviciului, calitate și preț. Pentru a realiza cât mai bine o prezentare de produs consultăm specialiști în domeniu, specialiști care ne vor recomanda avantajele, dezavantajele, procedurile și procesele de realizare a unor activități care să corespundă cu diferite necesități”, a explicat Laurențiu Megelea.

Best Mixmedia este o societate din Câmpina. Acesata mai are licențe pentru București TV, Party Mix 4K, Valea Prahovei TV, Travel Mix și Best FM. Totoddată, în ședința de astăzi a CNA (Consiliul Național al Adudiovizualului), forul a aprobat prelungirea cu încă nouă ani a licenței Travel Mix. Reamintim că în România mai există un post TV cu aceeași tematică, respectiv Top Shop TV.