O nouă nuntă în showbizul românesc. S-au logodit în biserică după doar 3 luni de relație

Una dintre cele mai controversate jurnaliste din România și-a găsit fericirea în brațele bărbatului care o va aduce, din nou, în fața altarului. S-au logodit după numai 3 luni de relație, iar ceremonia a avut loc în biserică. Cine este vedeta care iubește din nou, după ce a divorțat, în repetate, rânduri de același bărbat.

Adriana Bahmuțeanu i-a mai dat iubirii încă o șansă și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de logodnicul ei, George Steven. Cei doi sunt împreună de 3 luni de zile și deja și-au jurat iubire eternă în fața lui Dumnezeu.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană și actualul ei partener de viață s-au cunoscut prin intermediul hipnoterapeutei Carmen Harra, una dintre bunele prietene ale Adrianei Bahmuțeanu.

Controversata jurnalistă și iubitul ei au simțit că se vor iubi pentru totdeauna, motiv pentru care au decis să ducă relația la următorul nivel.

După numai 3 luni de când au decis să fie un cuplu, în ziua de miercuri, 27 iulie, Adriana Bahmuțeanu s-a logodit cu George Steven în biserică, avându-i ca nași pe Anamaria şi Adrian Ghila.

Partenerul de viață al Adrianei Bahmuțeanu este un potent om de afaceri implicat în domeniul imobiliar, stabilit în Statele Unite ale Americii.

„Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unei prietene comune, Carmen Harra, din California, pe care o cunosc de 14 ani.

Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că ‘It is the right thing’, este un sentiment comun”, a declarat George Steven, conform celor de la Cancan.