O nouă nuntă în showbizul românesc. Concurentul Survivor a cerut-o de soție pe iubita Războinică în emisiunea lui Măruță

Un fost concurent de la emisiunea ‘Survivor România’ și-a găsit sufletul pereche. Se anunță o nouă nuntă deosebită în showbiz-ul românesc. Acesta și-a cerut iubita în căsătorie în show-ul ‘La Măruță’.

Nu mai este un secret că de-a lungul timpului în cadrul reality show-urilor s-au legat relații de dragoste. Printre acestea cele mai recente sunt poveștile Vivianei Sposub și a lui George Burcea și iubirea dintre Marilena Cuciurean și Andrei Ciobanu.

Cei doi au fost ambii soști concurenți ai unui proiect sportiv, dar în sezoane diferite. Tânărul s-a hotărât acum să-și ia inima în dinți și să o ceară în căsătorie pe cea alături de care speră să-și petreacă restul vieții.

„Nu aveam cum să ajungem atât de repede în aeroport, deci nu am crezut că mergem acolo. Am super mari emoții și nu știu ce să zic. Suntem împreună de 7 luni și îl iubesc foarte mult”, a spus Marilena Cuciurean.

Desigur că fostul sportiv nu putea să nu-i facă o declarație de dragoste întâi de toate partenerei sale. Acesta i-a spus că vrea ca toată lumea să fie martoră în fața iubirii lor, menționând că o iubește din toată inima și că vrea să-și petreacă toată viața alături de ea.

„Puiule, vreau să zic că te iubesc din toată inima și că o țară întreagă a fost martoră la iubirea noastră. Am vrut să fac acest moment special pentru că vreau ca toți să fie încontinuare martori la tot de acum încolo. Vreau să stai alături de mine toată viața. Vrei să fii soția mea?”, a fost cererea în căsătorie a fostului concurent de la ‘Survivor România’.

Marilena a acceptat și acum desigur că fanii lor sunt în extaz și așteaptă și mai multe detalii despre planurile de nuntă pe care le au proaspeții logodnici.

„DA! Nu-mi vine să cred”, a răspuns blondina. „Nu bănuiam nimic. Eram stresată în mașină pentru că l-am așteptat mult acască și am și stat legată la ochi foarte mult. Am avut un weekend aglomerat în care am stat mereu cu el și nu credeam că poate să se ocupe de asta”, a detaliat aceasta.

„Sper să fie prima și ultima oară când organizez o nuntă. Am mari emoții pentru tot”, a încheiat Andrei Ciobanu, extrem de emoționat după momentul avut alături de viitoarea sa soție.