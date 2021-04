O nouă lovitură dură pentru Vlad Voiculescu. Ce i s-a cerut să prezinte, de urgență

Sunt multe controverse în jurul studiilor universitare pe care fostul ministru Vlad Voiculescu le are. De la activitățile sale din trecut, cele din prezent, și inclusiv diploma studiilor universitare. Nu de puține ori acest subiect, al diplomei de licență, a fost motiv de ironii la adresa sa.

Fostul ministru Vlad Voiculescu, în opinia multora, are multe explicații de dat. În afară de cele referitoare la afirmațiile sale din utima vreme, acum i se cer explicații și pe marginea diplomei sale de absolvent în economie. Conform CV-ului acestuia, fostul ministru Vlad Voiculescu a afirmat că a absolvit cursurile unei prestigioase universități vieneze, devenind economist. Numai că diploma în sine, care face obiectul criticilor, este parcă învăluită în mister.

Recent, în interviul acordat celor de la EuropaFM, fostul ministru Vlad Voiculescu era întrebat despre studiile sale universitare și, implicit, despre diplomă. Aceleași întrebări i-au fost adresate și în contextul altor interviuri acordate în această perioadă, acesta declarând:

”Eu am terminat toate examenele, cu excepția a două dintre ele, în timp record, în 4 ani.(…) Cred că a mai durat 1-2 ani și am dat și celelalte două examene. Apoi, cu lucrarea de diplomă am lungit-o, pentru că am prioritizat altele. Au fost anii în care am muncit pe brânci…

Seara organizam tabere de germană sau căutam medicamente. Cinstit să vă spun, dacă nu mă presa prietena, probabil că nici nu aș mai fi terminat lucrarea aceea. Tot ce vă spun poate fi verificat la Universitate, respectiv la angajatori”, a povestit fostul ministru Vlad Voiculescu.