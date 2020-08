O nouă linie de autobuze pentru bucureșteni. Pe câți oameni va ajuta decizia Primăriei

Primarul General al Capitalei a anunțat pe rețelele de socializare înființarea unei noi linii de autobuz. În ce cartier va opri în plus de acum transportul în comun?

Încă primarul Capitalei a venit cu un mesaj important pentru bucureșteni în mediul online. Aceasta a anunțat înființarea unei noi linii de autobuze în cartierul Apărătorii Patriei. Gabriela Firea a anunțat că transportul în comun aferent va avea indicativul 241 și va circula din: Cartierul Apărătorii Patreiei pe Șoseaua Berceni, Br. Metalurgiei, Drumul Binelui, Str. Aurel Perșu, Drumul Dealul Aluniș, Str. Poștalionului – Biserica „Sfinții Brâncoveni”, iar întoarcerea va fi pe Drumul Binelui, Bd. Metalurgiei, Drumul Jilavei, Str. Turnu Măgurele și Şos. Berceni.

Edilul a mai specificat că această linie urmează să asigure transportul a miilor de locuitori din cartierele rezidențiale care până acum se bazau aproape exclusiv pe propriile autorurisme. La finele mesajului, oficialul a scris că Primăria Capitalei și Societatea de Transport București STB SA se implică activ în dezvoltarea unui plan integrat de transport public în comun pentru ca toți cetățenii să beneficieze de serviciile publice.

„Oamenii pe primul loc! Am infiintat o nouă linie de autobuz în cartierul Apărătorii Patriei, din sectorul 4 al Capitalei! Va avea indicativul 241 si va asigura transportului cetățenilor din cartierele rezidențiale construite în zona cuprinsă între Șos. Berceni – Bd. Metalurgiei – Str. Turnu Măgurele. Am discutat despre necesitatea infiintarii acestei noi linii de autobuz cu Daniel Băluță, primarul sectorului 4 al Capitalei. Amandoi suntem preocupati sa oferim conditii civilizate de transport public in comun si pentru locuitorii din cartierele noi. Linia 241 va funcţiona de la Cartierul Apărătorii Patriei pe Şos. Berceni, Bd. Metalurgiei, Drumul Binelui, Str. Aurel Perşu, Drumul Dealul Aluniş, Str. Poştalionului – Biserica „Sfinții Brâncoveni”, cu întoarcere pe Drumul Binelui, Bd. Metalurgiei, Drumul Jilavei, Str. Turnu Măgurele, Şos. Berceni”

Gabriela Firea (Sursa: facebook.com)