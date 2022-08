O nouă boală contagioasă se răspândeşte printre copii. Ce este „febra tomatelor” şi cum se manifestă

O nouă boală contagioasă se răspândeşte printre copii! Încă din data de 6 mai, erau raportate infecții cu un nou virus. Boala, numită „febra tomatelor” devenea un motiv de îngrijorare pentru experții în sănătate. La acel moment, spun datele, se răspândise rapid, India. Erau raportate 82 de cazuri.

„Febra tomatelor”, o nouă boală contagioasă se răspândeşte printre copii

În timp ce în unele părți ale Indiei se raportau noi cazuri de Covid-19 și monkeypox, o altă boală se răspândea, febra tomatelor. Au fost înregistrate peste 80 de cazuri de boală în Kerala și în statele învecinate Tamil Nadu și Karnataka.

Oficialii din domeniul sănătății au avertizat în legătură cu o posibilă creștere a numărului de cazuri și au recomandat prudență față de această boală.

„Infecția virală rară se află într-o stare endemică și este considerată a nu pune în pericol viața Cu toate acestea, din cauza experienței îngrozitoare a pandemiei COVID-19, este de dorit un management vigilent pentru a preveni apariția altor focare”, se arată într-un studiu publicat în The Lancet Respiratory Medicine.

„Febra tomatelor” a fost identificată pentru prima dată în districtul Kollam din Kerala la 6 mai 2022, iar până la 26 iulie 2022, peste 82 de copii mai mici de 5 ani cu infecția au fost raportați de către spitalele guvernamentale locale.

Celelalte zone afectate din Kerala sunt Anchal, Aryankavu și Neduvathur. Această boală virală endemică a declanșat o alertă în statele vecine Tamil Nadu și Karnataka.

În plus, 26 de copii, cu vârste cuprinse între 1 și 9 ani, au fost raportați ca fiind bolnavi în Odisha de către Centrul regional de cercetare medicală din Bhubaneswar. Până în prezent, în afară de Kerala, Tamilnadu și Odisha, nicio altă regiune din India nu a fost afectată de acest virus.

Cu toate acestea, Departamentul de Sănătate din Kerala ia măsuri de precauție pentru a monitoriza răspândirea infecției virale și pentru a preveni răspândirea acesteia în alte părți ale Indiei, se mai arată în studiul publicat în The Lancet Respiratory Medicine.

Iată detalii despre boală, simptomele acesteia și sfaturi de prevenire.

Ce este „febra tomatelor”?

Febra tomatelor se numește astfel deoarece provoacă vezicule și erupții cutanate de culoare roșie, asemănătoare cu cele ale unei roșii, pe pielea persoanei infectate.

Mai este cunoscută și sub numele de gripa tomatelor sau HFMD (Hand, Foot and Mouth Disease). Afectează în mod obișnuit copiii cu vârsta sub cinci ani. Boala este contagioasă, dar rareori fatală.

Rămâne neclar ce cauzează „febra tomatelor”. Experții spun că ar putea fi cauzată de un virus. Ar putea fi, de asemenea, un efect secundar al chikungunya sau dengue.

Care sunt simptomele noii boli?

Cele mai frecvente simptome ale febrei tomatelor sunt bășicile roșii și erupțiile cutanate, iritarea pielii și deshidratarea.

Alte simptome includ schimbarea culorii mâinilor sau a picioarelor, oboseală, tuse, greață, vărsături, diaree, crampe stomacale, dureri articulare, dureri de cap și dureri de corp.

Experții spun că, din păcate, nu există un tratament specific pentru febra tomatelor. Este recomandabil să vizitați medicul dacă observați unul sau mai multe simptome ale bolii.

Cât despre prevenție, experții în sănătate au dat câteva linii directoare, după cum urmează:

Păstrați igiena și distanțarea socială.

Spălați-vă frecvent pe mâini folosind apă și săpun.

Păstrați distanța față de persoanele infectate.

Evitați să împărțiți ustensile, haine și alte obiecte cu persoanele infectate.

Pacienții cu „febra tomatelor” trebuie să se hidrateze, să aibă o dietă nutritivă, să se odihnească corespunzător. De asemenea, ar trebui să evite întâlnirile cu persoane pentru a preveni răspândirea bolii la alte persoane.