O mare actriţă îndrăgită de milioane de români a murit. O ştii pe Alice Hirson din seriale celebre precum „Dallas”, „7th Heaven” sau „Ellen”

Actrița americană Alice Hirson, cunoscută pentru rolurile sale din serialele de televiziune „Dallas”, „7th Heaven” și „Ellen”, a decedat pe 14 februarie 2025, la vârsta de 95 de ani, la Motion Picture & Television Country House and Hospital din Los Angeles.

Alice Hirson a murit la 95 de ani

Veste tristă pentru lumea filmului internaţional. Marea actriţa îndrăgită şi în România pentru rolul din celebrul serial “Dallas” s-a stins la vârsta de 95 de ani. Născută Alice Corinne Thorsell pe 10 martie 1929, în New York City, Alice Hirson și-a început cariera în teatru înainte de a se remarca în producții de televiziune. A absolvit American Academy of Dramatic Arts în 1948 și a debutat în producții off-Broadway.

În televiziune, Hirson a avut apariții notabile în seriale precum „One Life to Live”, unde a interpretat-o pe Eileen Riley Siegle, și „Dallas”, în rolul lui Mavis Anderson. De asemenea, a jucat-o pe Lois Morgan, mama personajului principal, în sitcomul „Ellen”. Cariera să prolifică include și apariții în „General Hospital”, „The Edge of Night”, „Another World”, „Maude”, „The Waltons”, „Barnaby Jones”, „Taxi”, „St. Elsewhere”, „Matlock”, „Full House”, „Murphy Brown” și „Will & Grace”.

Pe lângă televiziune, Hirson a avut roluri în filme precum „The Gang That Couldn’t Shoot Straight” (1971), „Private Benjamin” (1980) și „Revenge of the Nerds” (1984). Alice Hirson a fost căsătorită cu dramaturgul Roger O. Hirson, cu care a avut doi fii, David și Christopher. Ulterior, s-a căsătorit cu actorul Stephen Elliott în 1980, mariaj care a durat până la moartea acestuia în 2005.

Decesul său marchează sfârșitul unei cariere de peste șapte decenii în industria divertismentului, lăsând în urmă o moștenire impresionantă și amintiri prețioase pentru colegi și fani.

